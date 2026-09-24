VLEN: Partneriteti me SHBA-në dhe zgjerimi i BE-së mbeten kyçe për të ardhmen e rajonit

VLEN: Partneriteti me SHBA-në dhe zgjerimi i BE-së mbeten kyçe për të ardhmen e rajonit

Nga VLEN në një njoftim për media thonë se nga Uashingtoni në Nju Jork, zëvendëskryeministri i parë dhe sekretari i përgjithshëm i VLEN-it, Bekim Sali, ishte pjesë e bisedimeve për partneritetin me SHBA-në dhe të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut.

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“Në Uashington, Sali mori pjesë në diskutimin e Këshillit Atlantik për sigurinë, bashkëpunimin me SHBA-në dhe rrugën drejt BE-së. Në Nju Jork, gjatë javës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ai mori pjesë në takimin me ministrin e Jashtëm italian, Antonio Tajani, dhe përfaqësues të grupit “Miqtë e Ballkanit Perëndimor””.
“Në qendër të bisedimeve ishte perspektiva evropiane e rajonit dhe nevoja që zgjerimi i BE-së të mbetet në agjendën politike. Për VLEN-in, Maqedonia e Veriut duhet të jetë e pranishme në bisedat me partnerët që ndikojnë në të ardhmen e rajonit. Rruga evropiane kërkon reforma në vend dhe angazhim të vazhdueshëm me partnerët tanë ndërkombëtarë. Ballkani Perëndimor ka nevojë për hapa konkret drejt BE-së”, thonë nga VLEN.

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