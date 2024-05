VLEN: Panika është e kuptueshme, por keqpërdorimi i funksionit dhe presioni ndaj gjykatës e patolerushme!

Nga koalicioni VLEN, kanë reaguar ndaj deklaratave të Bujar Osmanit dhe Talat Xhaferit, duke thënë se ata në këtë formë po i bëjnë presion gjykatës administrative dhe kjo sipas tyre është shkelje e pavarësisë së gjyqësorit.

“Konstatimet e KSHZ janë shumë të qarta dhe vërtetojnë atë që ne e themi prej në fillim, që BDI ka kryer parregullsi dhe shkelje të mëdha zgjedhore, me presione shantazhe, kërcënime, tregëtime ka manipuluar vullnetin e qytetarëve. Tani me presione ndaj gjykatave po tentojnë të bëjnë përsëri të njejtën. Populli thotë, ‘Ujku qimen e ndërron por zanatin nuk e harron’. Këto sjellje nuk na befasojnë, i kemi të freskëta presionet ndaj Besa Ademit dhe e dijmë që të tilla deklarata janë më e pakta që ata mund të bëjnë. Siç kanë shkelur çdo vlerë demokratike, me shtypjen e gjyqësorit po e shkelin edhe këtë parim themelor të demokracisë, por kësaj radhe drejtësia do të jetë në anën tonë. E besojmë fuqishëm.

Bëjmë thirrje tek gjykata administrative, që të mos ndikohen nga presionet politike por të japin vendimin bazuar në burime e fakte ligjore. Ne duam të besojmë në sundimin e ligjit dhe në pavarësinë e institucioneve, përfshirë gjykatat.

Prandaj, duke vlerësuar se vendimi i KSHZ është një vendim i drejtë i bazuar në fakte të pashmangshme; fakte të cilat rezultuan që vendimi të merret me vota unanime nga të gjithë anëtarët e KSHZ-së, e bëjnë këtë vendim edhe më të qëndrueshëm e të fuqishëm. Prandaj presim që këto fakte dhe ligje përsëri të respektohen”, thuhet në njoftimin e VLEN-it.

