VLEN: Pacienti dhe Fronti i listës së zezë, shkaktarët e rënies së besimit në gjyqësor dhe prokurori

Me pushtetin 20 vjeçar të BDI-së, është shkatërruar besueshmëria tek gjyqësori dhe prokuroria.

Që nga rastet e montuara, ku siç e ka pranuar vetë Bujar Osmani, BDI-ja ka qenë e përfshirë, e deri te raporti i djeshëm i Freedom House, që tregonte se Maqedoninë e Veriut nën qeverisjen e BDI e ka kapluar korrupsioni. BDI-ja përmes Bujar Osmanit si ndërmjetësues, është përpjekur fort ta mundësojë kthimin e Gruevskit në Maqedoni të Veriut, si dhe është përgjegjëse për faljen e Sasho Mijallkovit. Rezultat i qeverisjes së BDI është dënimi i shqiptarëve të pafajshëm si në rastin “Monstra” dhe lirimi i maqedonëve fajtorë si Mijallkovi.

Për t’u rikthyer besimi te gjyqësori, duhet një politikë e pastër dhe vetting. Por listat e BDI janë plot me njerëz të listave të zeza, me njerëz të skandaleve. Edhe kandidati i tyre Bujar Osmani ka qenë nën hetim për korrupsion me dosjen “Pacienti”.

VLEN i ka listat komplet të pastërta, dhe kandidati ynë dr. Taravari është i pakorruptuar. Prandaj VLEN prej fillimit mundet ta bëjë vettingun, dhe do ta kthejë besimin në gjyqësor e prokurori.

MARKETING