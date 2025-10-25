VLEN: Në Studeniçan e mbështesim kandidatin e pavarur Azem Sadiku

VLEN: Në Studeniçan e mbështesim kandidatin e pavarur Azem Sadiku

Koalicioni VLEN ka njoftuar se në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale do të mbështesë kandidatin e pavarur për kryetar të Komunës së Studeniçanit, Azem Sadikun.

Në njoftimin e tyre thuhet se ky vendim është marrë duke u bazuar në vullnetin e qytetarëve shqiptarë, të shprehur qartë më 19 tetor, kur – sipas tyre – “me një zë” thanë “Jo më BDI-së” në shumicën e komunave shqiptare.

“Bashkë me qytetarët dhe me kandidatët që përfaqësojnë sinqerisht interesin publik, do ta çojmë përpara ndryshimin që filloi më 19 tetor në komunat shqiptare”, thuhet në reagimin e Koalicionit VLEN.

MARKETING

Të ngjajshme

Palestinezët e zhvendosur strehohen në portin e shkatërruar në Gaza

Palestinezët e zhvendosur strehohen në portin e shkatërruar në Gaza

Policia përleshet me protestuesit propalestinezë në Romë

Policia përleshet me protestuesit propalestinezë në Romë

Struga pëson humbjen e parë, Brera triumfon bindshëm

Struga pëson humbjen e parë, Brera triumfon bindshëm

Gjermania shemb kullat 160 metra të larta të centraleve bërthamore

Gjermania shemb kullat 160 metra të larta të centraleve bërthamore

Tronditet industria ruse e naftës – humb miliarda pas sanksioneve amerikane

Tronditet industria ruse e naftës – humb miliarda pas sanksioneve amerikane

Presidenti Erdogan thotë se Turqia është lojtar kyç në të gjitha ekuacionet rajonale

Presidenti Erdogan thotë se Turqia është lojtar kyç në të gjitha ekuacionet rajonale