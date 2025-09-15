VLEN: Ministri i BDI-së, Naser Nuredini, dha lejen për depon e Trubarevës
Nga koalicionit VLEN, kanë njoftuar se ministri i BDI-së, Naser Nuredini ka dhënë lejeën për punë në depon e mbeturinave elektronike në Trubarëve.
Sipas tyre, BDI sot po përpiqet t’ua kalojë përgjegjësinë të tjerëve, por qytetarët e dinë se kjo parti është fajtorja kryesore për katastrofën ekologjike që po përjeton Shkupi dhe e gjithë Maqedonia e Veriut.
“Bujar Osmani është në një situatë të vështirë kur filloi të fajësojë anëtarët e partisë së tij, në këtë rast ish-kolegun e tij Naser Nuredini.
BDI është partia që dha lejen për funksionimin e objektit në Trubarevë, një vend për asgjësimin e mbeturinave që ndodhet në një zonë të populluar, menjëherë pranë qytetit të Shkupit.
Nënshkrimi i lejes është nga një ministër, një zgjedhje personale e Ali Ahmetit dhe një mik i ngushtë i Bujar Osmanit.
BDI menaxhoi ekologjinë në vend për 20 vjet. Gjatë këtyre dy dekadave, ata krijuan një deponi në qendër të Tetovës, një deponi në qendër të Kërçovës, një deponi menjëherë pranë Strugës, si dhe dhjetëra deponi rreth Shkupit. Në vend të zgjidhjeve, ata na lanë me një mjedis toksik. BDI menaxhon gjithashtu ndërmarrjen publike përgjegjëse për mbeturinat në Shkup.
Drejtori është kuadër i tyre. Nëse Shkupi po mbytet në tym dhe helme sot, kjo është pasojë e drejtpërdrejtë e sundimit të partisë së tyre dhe mosfunksionimit të institucioneve nën kontrollin e tyre.
Ndërsa qytetarët jetonin në ajër të ndotur dhe tokë helmuese, zyrtarët e BDI-së blenë qendra tregtare, termocentrale fotovoltaike dhe biznese nafte. BDI nuk ka të drejtë të flasë për ekologjinë.
Ata janë simbol i partizimit, korrupsionit dhe kaosit urban. Më 19 tetor, qytetarët do t’i thonë stop kësaj politike dhe do të zgjedhin autoritete që do të rivendosë një mjedis të pastër, do të mbyllë deponitë e paligjshme dhe do të vendosë rend në menaxhimin e mbeturinave.
BDI-së duhet të instalohet menjëherë një detektor gënjeshtrash. Sasia e gënjeshtrave që përhapin po bëhet një problem mjekësor.
Si është e mundur që BDI të akuzojë Izet Mexhitin për një leje të nënshkruar dhe të lëshuar në një kohë kur Naser Nuredini ishte ministër?
Si është e mundur që partia që ka qenë në krye të resorit të mjedisit për 20 vjet të akuzojë Izet Mexhitin, i cili është ministër vetëm për 1 vit e gjysmë?
Si është e mundur që BDI të jetë kaq e larguar nga realiteti sa t’i nënvlerësojë kaq paturpësisht qytetarët?”, thuhet në komunikatën e VLEN-it.