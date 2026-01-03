VLEN: Me Zulhajrat Demirin, Vrapçishti zgjedh ndryshimin më 11 janar!

VLEN: Me Zulhajrat Demirin, Vrapçishti zgjedh ndryshimin më 11 janar!

Në Vrapçisht u mbajt mbrëmë konventa promovuese e koalicionit VLEN në mbështetje të kandidatit të pavarur për kryetar komune, Zulhajrat Demiri. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë me pjesëmarrje të madhe qytetarësh, strukturash lokale dhe drejtuesish të VLEN-it, të cilët përcollën mesazhin se komuna ka nevojë për ndryshim të vërtetë.

Përfaqësuesit e VLEN-it theksuan se qeverisja aktuale nuk ka përmbushur pritshmëritë e qytetarëve dhe se është koha për fytyra të reja, më shumë përgjegjësi institucionale dhe një komunë në shërbim të qytetarëve.

Konventa vazhdoi në fshatin Gradec, vendlindja e Mehmet Pashë Derallës, ku Zulhajrat Demiri u prit me përkrahje të gjerë. Në fjalën e tij, Demiri deklaroi se fokusi i programit të tij do të jetë rinia, meritokracia dhe zhvillimi real i komunës së Vrapçishtit.

VLEN vlerëson se Demiri është figurë unifikuese me mbështetje të gjerë qytetare dhe vizion të qartë për përmirësimin e kushteve të jetesës, duke theksuar si prioritet zgjidhjen e problemit me ujin e pijshëm dhe menaxhimin më të mirë të komunës.

Zgjedhjet lokale do të mbahen më 11 janar, ndërsa nga VLEN apelojnë që qytetarët e Vrapçishtit të votojnë për ndryshim dhe qeverisje në interes të tyre.

MARKETING

Të ngjajshme

Maduro mbërrin në Nju Jork, pritet të përballet me akuza të rënda

Maduro mbërrin në Nju Jork, pritet të përballet me akuza të rënda

Dy gola të vonshëm, Barcelona fiton derbin lokal ndaj Espanyolit

Dy gola të vonshëm, Barcelona fiton derbin lokal ndaj Espanyolit

Ukraina arrin marrëveshje ushtarake me SHBA-në

Ukraina arrin marrëveshje ushtarake me SHBA-në

Limani prezanton projektet për Malësinë e Gostivarit

Limani prezanton projektet për Malësinë e Gostivarit

2025, viti i eksperimenteve të mëdha teknologjike

2025, viti i eksperimenteve të mëdha teknologjike

Forcat qeveritare të Jemenit marrin kontrollin e aeroportit në Hadhramaut pas tërheqjes së STC-së

Forcat qeveritare të Jemenit marrin kontrollin e aeroportit në Hadhramaut pas tërheqjes së STC-së