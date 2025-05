VLEN: Më të unifikuar se kurrë, zhvillime të reja politike në vend!

Nga koalicioni VLEN kanë deklaruar se ata janë më të unifikuar se kurrë.

“Të gjitha partitë dhe përfaqësuesit tanë janë të sinkronizuar në vizion, qëllime dhe vendime. VLEN është një trup i bashkuar që vepron me përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe me vendosmëri në skenën politike.

Përpjekjet e BDI-së për të shkaktuar tërmet brenda VLEN-it përmes Taravarit kanë dështuar plotësisht. Tentativa për përçarje është shndërruar në një bumerang politik për vetë autorët e saj. Kjo dëshmon se VLEN nuk është një koalicion i rastësishëm, por një projekt serioz politik me themel të fortë dhe me vizion të qartë për të ardhmen.

Sot, VLEN garanton stabilitet me numra në qeveri, duke qenë një shtyllë e rëndësishme e shumicës parlamentare dhe e rrugës së re të qeverisjes që po vendoset në vend. Jemi të përkushtuar për të avancuar interesin shqiptar, për të luftuar korrupsionin dhe për ta bërë shtetin funksional për të gjithë qytetarët.

Në ditët dhe javët në vijim priten zhvillime të reja politike, që do ta forcojnë më tej rolin udhëheqës të VLEN-it në bllokun shqiptar dhe pozicionim si forcë avangarde të ndryshimit në skenën politike shqiptare.

VLEN nuk trembet nga tronditjet e vjetra politike. VLEN është vetë tërmeti që po e rrëzon sistemin e kalbur të BDI-së dhe po sjell frymën e re të përfaqësimit dinjitoz, të ndershëm dhe të guximshëm”, thuhet në komunikatën e VLEN-it.

MARKETING