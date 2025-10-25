VLEN: Me fjalorin e tij, Ali Ahmeti ia vuri drynin AKI-së!
Komunikata e VLEN:
Të tronditur, por jo të habitur, dëgjuam sërish Ali Ahmetin duke shpërthyer me fjalor banal, ofendues e të padenjë për një njeri që dikur pretendonte të përfaqësonte shqiptarët. Nga “zagarët” e deri te “Gazimestani”, ky fjalor i turpshëm është dëshmia më e qartë e humbjes së kontrollit, e panikut dhe e përfundimit politik të një njeriu që për 20 vjet e trajtoi popullin e vet si pronë private.
Ahmeti sot nuk flet më si lider politik, por si dikush që po fundoset në gjuhën e vet të urrejtjes. Kur një njeri që ka udhëhequr për dy dekada e quan popullin e vet “Gazimestan” dhe i ofendon me “700 mijë nana”, atëherë çdo shqiptar e kupton se ky njeri nuk përfaqëson më askënd, përveç vetes dhe rrethit të tij të privilegjuar.
Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, si ata që votuan për VLEN, ashtu edhe ata që votuan për AKI, nuk janë “Gazimestan”, por janë komb krenar, që të dielën e kaluar, më 19 tetor, dëshmoi pjekuri të lartë demokratike dhe foli me vendosmëri për ndryshim.
Ne e respektojmë çdo votë dhe çdo qytetar që mori pjesë në këtë proces historik, sepse më 19 tetor populli shqiptar u çlirua nga frika, presioni dhe shantazhi politik.
Ndërsa më 2 nëntor, do të festojmë bashkë dhe në çdo cep sepse shqiptarët do të fitojnë pothuajse në të gjitha komunat shqiptare.
Kjo fitore nuk është vetëm e VLEN-it, por e gjithë atyre që refuzuan të jetojnë më nën poshtërimin politik e moral të një strukture që ka humbur çdo busull.
Ali Ahmeti mund të vazhdojë me ofendime, por historia tashmë është shkruar: Populli foli dhe e dërgoi atë drejt humnerës politike.
VLEN për dinjitet, për respekt, për një të ardhme që bashkon e jo që fyen.