VLEN: Me fjalorin e tij, Ali Ahmeti ia vuri drynin AKI-së!

VLEN: Me fjalorin e tij, Ali Ahmeti ia vuri drynin AKI-së!

Komunikata e VLEN:

Të tronditur, por jo të habitur, dëgjuam sërish Ali Ahmetin duke shpërthyer me fjalor banal, ofendues e të padenjë për një njeri që dikur pretendonte të përfaqësonte shqiptarët. Nga “zagarët” e deri te “Gazimestani”, ky fjalor i turpshëm është dëshmia më e qartë e humbjes së kontrollit, e panikut dhe e përfundimit politik të një njeriu që për 20 vjet e trajtoi popullin e vet si pronë private.

Ahmeti sot nuk flet më si lider politik, por si dikush që po fundoset në gjuhën e vet të urrejtjes. Kur një njeri që ka udhëhequr për dy dekada e quan popullin e vet “Gazimestan” dhe i ofendon me “700 mijë nana”, atëherë çdo shqiptar e kupton se ky njeri nuk përfaqëson më askënd, përveç vetes dhe rrethit të tij të privilegjuar.

Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, si ata që votuan për VLEN, ashtu edhe ata që votuan për AKI, nuk janë “Gazimestan”, por janë komb krenar, që të dielën e kaluar, më 19 tetor, dëshmoi pjekuri të lartë demokratike dhe foli me vendosmëri për ndryshim.

Ne e respektojmë çdo votë dhe çdo qytetar që mori pjesë në këtë proces historik, sepse më 19 tetor populli shqiptar u çlirua nga frika, presioni dhe shantazhi politik.

Ndërsa më 2 nëntor, do të festojmë bashkë dhe në çdo cep sepse shqiptarët do të fitojnë pothuajse në të gjitha komunat shqiptare.

Kjo fitore nuk është vetëm e VLEN-it, por e gjithë atyre që refuzuan të jetojnë më nën poshtërimin politik e moral të një strukture që ka humbur çdo busull.

Ali Ahmeti mund të vazhdojë me ofendime, por historia tashmë është shkruar: Populli foli dhe e dërgoi atë drejt humnerës politike.

VLEN për dinjitet, për respekt, për një të ardhme që bashkon e jo që fyen.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjeorgjievski: Do ta bashkoj tërë mekanizimin e qytetit, për 72 orë Shkupi do të pastrohet

Gjeorgjievski: Do ta bashkoj tërë mekanizimin e qytetit, për 72 orë Shkupi do të pastrohet

Batutat për Trump, Rama: Ishte shaka mes miqsh, më mërziti që demokratët në SHBA e përdorën kundër Presidentit

Batutat për Trump, Rama: Ishte shaka mes miqsh, më mërziti që demokratët në SHBA e përdorën kundër Presidentit

“Shkollat ​​janë shndërruar në kampe refugjatësh”: Tribunali i Gazës dokumenton sulmet sistematike ndaj arsimit

“Shkollat ​​janë shndërruar në kampe refugjatësh”: Tribunali i Gazës dokumenton sulmet sistematike ndaj arsimit

MPB: 1.065 shkelje trafiku në një ditë, 716 për tejkalim shpejtësie

MPB: 1.065 shkelje trafiku në një ditë, 716 për tejkalim shpejtësie

VMRO-DPMNE: LSDM rezultatet e zgjedhjeve i quan historike, por po flet me halucinacione

VMRO-DPMNE: LSDM rezultatet e zgjedhjeve i quan historike, por po flet me halucinacione

Kroacia rikthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak

Kroacia rikthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak