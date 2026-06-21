VLEN mblidhet në Gostivari, diskutohet organizimi i brendshëm dhe “punët që i bëjnë në Qeveri”
Nga partia VLEN, kanë njoftuar se në Gostivar, aktivi politik i VLEN-it, është mbledhur për të diskutuar organizimin e brendshëm pas bashkimit në një parti.
“Në Gostivar, me aktivin e VLEN-it, diskutuam organizimin e brendshëm pas bashkimit historik në një parti.
Folëm gjithashtu për punët që po bëjmë si qeveri, ndihmën ndaj komunave me financimin e projekteve kapitale dhe zgjidhjen e problemeve që u lanë zvarrë për dy dekada.
VLEN po hyn në një fazë konsolidimi, fuqizimi dhe organizimi strukturor.
Më e organizuar, më e vendosur, më afër qytetarit.
Gostivari VLEN!”, ka shkruar Kasami.