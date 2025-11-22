VLEN: Manastiri na bashkon, sot nderojmë gjuhën që na mbajti gjallë si komb
VLEN përcjell urimet më të sinqerta dhe më të përzemërta për të gjithë shqiptarët me rastin e 22 Nëntorit, Ditës së Alfabetit të Gjuhës Shqipe, një nga ngjarjet më të mëdha kulturore, arsimore dhe kombëtare të historisë sonë.
Dita e Alfabetit është gur themeli i identitetit tonë kombëtar. Më 22 nëntor 1908, në Manastir, rilindasit shqiptarë vendosën jo vetëm rregullimin e alfabetit, por drejtimin strategjik të kombit shqiptar: ecjen krah për krah me popujt evropianë, forcimin e kulturës, arsimit dhe vetëdijes sonë kombëtare, si bazë për lirinë politike dhe zhvillimin shoqëror.
Manastiri mbetet zemra e kësaj ngjarjeje historike, simbol i unitetit, dijes dhe përparimit.
Në këtë ditë nderojmë sakrificën, urtësinë dhe vizionin e rilindasve tanë, të cilët besuan se gjuha është shtëpia e kombit, dhe se një komb i arsimuar është një komb i lirë.
VLEN fton të gjithë qytetarët shqiptarë që sot nga ora 19:00, të bashkohen në Pallatin e Kulturës në Manastir, ku në organizim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbahet një program kulturor-artistik i dedikuar kësaj feste madhështore.
Të festojmë së bashku gjuhën, kulturën dhe historinë tonë. Urime për shumë mote Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe!