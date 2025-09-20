VLEN: Kur BDI flet për BE, qytetarët kujtojnë Gruevskin dhe Mijallkovin
Komunikata e VLEN:
BDI janë të tejdukshëm dhe të dëshpëruar nga humbja që i pret më 19 tetor. Me gjysmën e kryesisë në lista të zeza për korrupsion të lartë, ata dalin e mbajnë konferenca shtypi për “vlerat” e Bashkimit Evropian.
Edhe më ironike BDI e zënë ngushtë nga rezultati që i pret në zgjedhjet lokale është bërë bashkë me partinë anti-NATO dhe anti-BE të Apasievit në Gostivar, Tetovë dhe Strugë. Tani ata flasin për BE!
Kjo është e njëjta BDI që, pavarësisht kundërshtimeve të hapura të miqve tanë strategjikë, ndryshoi Kodin Penal për ta shtruar me qilim të kuq rikthimin Nikolla Gruevskit dhe për ta liruar nga burgu Sasho Mijallkovin. Sot, kjo BDI është bërë “merak” për rrugën evropiane, ndërsa korrupsionin e ka pasur gjithmonë vepër të përditshme.
Tri pyetje të shpejta për BDI-në:
Kur e ka pasur Ali Ahmeti takimin e fundit me ndonjë faktor relevant ndërkombëtar?
A keni marrë përgjigje për letrat që i dërgonit “nëpër botë”?
Pse e keni toleruar kryetarin e komunës së Likovës të vjedh dhe të helmojë banorët me arsen?
Ndryshe nga BDI që e përdor BE-në vetëm si fasadë, ndërsa në prapavijë ushqente korrupsionin, VLEN, përmes Planit të Rritjes dhe Agjendës Reformuese, po e afron vendin me standardet evropiane përmes reformave dhe investimeve konkrete.