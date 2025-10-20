VLEN: Kjo është fitorja më e madhe ndonjëherë në historinë e zgjedhjeve lokale

Nga koalicioni VLEN kanë shprehur mirënjohje të thellë ndaj qytetarëve për besimin e madh që treguan në zgjedhjet lokale të djeshme.
“Kjo është fitorja më e madhe ndonjëherë në historinë e zgjedhjeve lokale, një fitore që u arrit në çdo cep ku jetojnë shqiptarë.
Shqiptarët folën qartë dhe fuqishëm, referendumi i BDI-së nuk kaloi. Ky ishte verdikti i popullit ndaj një politike që për vite me radhë ka abuzuar me besimin qytetar dhe ka ndërtuar pushtet mbi frikën e përçarjen.
VLEN e konsideron këtë rezultat si një kthesë historike për politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Tani është momenti që liderët e AKI-së të marrin përgjegjësi dhe të japin dorëheqje, sepse qytetarët ua kanë thënë fjalën përfundimtare.
Fitorja e 19 tetorit është fitorja e shpresës, e bashkimit dhe e dinjitetit. VLEN është dhe do të mbetet NJË ZË, zëri i qytetarëve, zëri i ndryshimit”, thuhet në komunikatën e VLEN-it.

Numërohen të gjitha votat në Saraj, ky është rezultati përfundimtar

LVV dhe LDK arrijnë koalicion në Vushtrri, i pranishëm edhe Kurti

LSDM: VMRO-DPMNE humbi një shifër fantastike prej 140.000 votash

Ky është rezultati përfundimtar në Çair pas numërimit të gjitha votave

Listat për Këshilltarë, VMRO me rreth 301.000 vota, LSDM 125.000, AKI 114.000, VLEN 91.000

Nënkryetari i TIKA-s, Dr. Mahmut Çevik priti në takim profesorët e departamentit të Gazetarisë nga Universiteti i Prishtinës

