VLEN: Karvani i fitores mbërrin në Saraj, qytetarët përkrahin ndryshimin me Muhamed Elmazin!
Koalicioni VLEN hapi zyrtarisht shtabin e tij zgjedhor në komunën e Sarajit.
Aktivistë dhe mbështetës të VLEN-it u mblodhën për të degjuar premtimet të kandidatit për kryetar komune, Muhamed Elmazi – një emër që, sipas koalicionit, përfaqëson profesionalizëm, integritet dhe vizion të qartë për zhvillimin e qëndrueshëm të komunës.
“Muhamed Elmazi është gati të punojë për fuqizimin e vendimmarrjes lokale dhe për të sjellë rezultate konkrete për çdo qytetar të Sarajit,” deklaruan përfaqësues të VLEN-it gjatë eventit, duke theksuar se kandidatura e tij është pjesë e një strategjie të gjerë për të forcuar komunat me udhëheqës të përgatitur dhe të përkushtuar.
Sipas drejtuesve të fushatës, Elmazi dhe ekipi i tij angazhohen për një qeverisje të drejtë, transparente dhe të orientuar nga qytetari. “Me VLEN-in, fiton qytetari, fiton e ardhmja, fiton zhvillimi,” ishte një nga mesazhet kryesore të mbrëmjes.