VLEN hapi shtabin në Vrapçisht: Me Memet Seferin drejt ndryshimit!

VLEN hapi sonte shtabin e siç thonë, të fitores në Vrapçisht, duke shënuar fillimin e rrugëtimit drejt ndryshimit të shumëpritur në këtë komunë.

“Para një numri të madh të pranishmëve, u pa qartë se vullneti i bashkuar i Vrapçishtit nuk mund të ndalet dhe më 19 tetor do të vulosë fitoren. Në krye të kësaj gare është kandidati Memet Seferi, avokat i njohur dhe profesionist i respektuar, i cili mishëron vizionin e VLEN-it për një komunë që punon për njerëzit dhe për të ardhmen e fëmijëve të Vrapçishtit. Tubimi i sotëm tregoi se banorët e Vrapçishtit janë të bashkuar rreth idesë së ndryshimit. Mbështetja e tyre masive është dëshmi e qartë se po hapet një kapitull i ri i përgjegjësisë, punës konkrete dhe shpresës për të ardhmen. Më 19 tetor, vullneti i bashkuar i Vrapçishtit do të flasë fuqishëm në kutitë e votimit, duke e kthyer shpresën në fitore dhe duke hapur një epokë të re me VLEN dhe Memet Seferin për një komunë që ecën krenare vetëm përpara”, thonë nga VLEN.

