VLEN: Gënjeshtrat e Bujarit nuk e fshehin fajin e tij
VLEN rikujton dy të vërteta të padiskutueshme që qytetarët tashmë i shohin: Bujar Osmani ka zhvilluar takim me të arratisurin Nikolla Gruevski. Vendndodhja, koha dhe tema e bisedës janë të njohura. Sulmet e ditëve të fundit kundër VLEN-it dhe liderëve tanë janë gënjeshtra dhe shenjë paniku, sepse bashkëpunimi i tyre me Gruevskin dhe Mijallkovin mendonin se do të mbetej i fshehtë dhe pa prova.
Reagimi i BDI-së, se gjoja Izet Mexhiti është takuar me Vulinin, është po aq i pavërtetë sa edhe mundësia që Artan Grubi të hiqet nga lista e zezë e SHBA-së para zgjedhjeve lokale. Nervozizmin e BDI-së e kuptojmë, por gënjeshtrat e Bujar Osmanit nuk mund të mbulohen me gënjeshtra të tjera.
Shqiptarët presin përgjigje: Cila është arsyeja e vërtetë e takimeve të Bujar Osmanit me Gruevskin në Budapest?
Opsioni A: Bujari i ka premtuar se do ta kthejë në Maqedoni.
Opsioni B: Bujari i ka kërkuar ndihmë, duke i thënë se nëse fiton në Çair do ta rrëzojë Ali Ahmetin nga froni i BDI-së.
Bujar Osmani nuk është viktimë, por aktor i vetëdijshëm dhe aktiv në këto marrëveshje. Ai është njeriu që për vite e mbajti gjallë sistemin e Ali Ahmetit, derisa ishte ministër në qeverinë e Gruevskit dhe që u mundësoi Gruevskit e Mijallkovit të kontrollojnë shtetin dhe të ndërtojnë një perandori financiare.
Qëndrimi i VLEN është i qartë: Bujar Osmani nuk mund të ikë nga përgjegjësia. Ai duhet ose të pranojë fajin dhe të tërhiqet nga politika, ose të mbetet përgjithmonë i shënuar si një figurë që me vetëdije ka bashkëpunuar me dëmtuesit më të mëdhenj të shtetit dhe të shqiptarëve.