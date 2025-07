VLEN: E vërteta që BDI do ta fshehë me shpifje: 20 vite në qeveri, 0 shqiptarë në këto institucione!

Nga VLEN në një kumtesë për media thonë se “për çdo ditë, BDI përhap shpifje të ulëta dhe të paturpshme kundër qeverisjes së VLEN-it, duke tentuar të mashtrojë opinionin publik me pretendime boshe për gjoja rënie të përfaqësimit të shqiptarëve nëpër institucione”. Nga VLEN thonë se e vërteta është ndryshe dhe faktet flasin qartë.

“Po kjo BDI që sot bërtet për përfaqësim, ka qenë për 20 vite në pushtet dhe në këtë periudhë ka lënë shqiptarët zero të përfaqësuar në shumë prej institucioneve kyçe të shtetit. Ja disa nga dëshmitë të kësaj hipokrizie: 0 shqiptarë në Njësinë Speciale “Tigrat”; 0 shqiptarë në Njësinë Speciale “Ujqit”; 0 shqiptarë në Njësinë e Ndërhyrjes së Shpejtë; 0 shqiptarë në Drejtorinë e Zonave të Lira Ekonomike; 0 shqiptarë në Akademinë e Shkencave; 0 shqiptarë në Agjencionin e Filmit”.

“BDI nuk ka as moral dhe as të drejtë të flasë për përfaqësim, ajo është partia që e ka tradhtuar Marrëveshjen e Ohrit dhe gjakun e dëshmorëve, të cilët luftuan pikërisht për përfaqësim të drejtë dhe barazi në çdo institucion. Për BDI-në, shqiptarët në këto institucione kanë qenë të barabartë me zero!”, thonë nga VLEN.

Më tej shtojnë se ata nuk do të lejojë më që mashtrimet të bëhen standard.

“Ne do të vazhdojmë ta publikojmë të vërtetën, të nxjerrim në shesh çdo institucion ku shqiptarët janë përjashtuar dhe të punojmë për barazi të vërtetë! Dhe sa rëndësi i kushton VLEN shqiptarëve, tregon fakti që vetëm për 1 vit qeverisje po sjellim Ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili, përveç përmirësimit të numrit të përfaqësuesve shqiptarë, garanton edhe cilësi më të lartë, duke siguruar që ata të jenë profesionistë dhe me ndikim real në vendimmarrje”, thonë nga VLEN.

