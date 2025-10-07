VLEN dënon sulmin në Kumanovë: Dhuna nuk ka vend në shoqërinë tonë

VLEN dënon sulmin në Kumanovë: Dhuna nuk ka vend në shoqërinë tonë

Koalicioni VLEN ka reaguar me shqetësim pas ngjarjes së ndodhur në qytetin e Kumanovës, ku është plagosur dr. Zekirja Shaini. Në një deklaratë zyrtare, VLEN ka shprehur keqardhje të thellë për incidentin dhe ka dënuar qartë çdo formë të dhunës.

“Shprehim keqardhje të thellë për ngjarjen që ka ndodhur në Kumanovë, ku është plagosur dr. Zekirja Shaini. Ne si koalicion dënojmë çdo formë të dhunës dhe apelojmë për qetësi, maturi dhe respektim të institucioneve kompetente për hetimin e rastit,” thuhet në reagimin e VLEN-it.

Koalicioni thekson se aktet e dhunës nuk kanë vend në një shoqëri të civilizuar dhe asnjë rrethanë nuk mund t’i justifikojë ato, veçanërisht kur rrezikohet jeta dhe siguria e qytetarëve.

“Dhuna nuk ka vend në shoqërinë tonë dhe asnjë rrethanë nuk mund të justifikojë aktet që rrezikojnë jetën dhe sigurinë e qytetarëve.”

VLEN u ka bërë thirrje organeve të rendit që të hetojnë rastin në mënyrë të shpejtë dhe të pavarur, për të zbardhur motivet dhe autorët e këtij akti, duke u kërkuar njëkohësisht aktorëve politikë që të mos e keqpërdorin ngjarjen për qëllime politike.

“Apelojmë që raste të tilla të mos përdoren për qëllime politike, por të trajtohen me seriozitet institucional dhe përgjegjësi qytetare,” përfundon reagimi.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidentët turk dhe rus diskutojnë lidhjet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale

Presidentët turk dhe rus diskutojnë lidhjet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale

Kolonët izraelitë sulmojnë kompleksin e xhamisë Al-Aksa për të shënuar festën Sukkot

Kolonët izraelitë sulmojnë kompleksin e xhamisë Al-Aksa për të shënuar festën Sukkot

9 anije ndihmash vazhdojnë të lundrojnë drejt Gazës për të sfiduar bllokadën izraelite

9 anije ndihmash vazhdojnë të lundrojnë drejt Gazës për të sfiduar bllokadën izraelite

PP: Indikacionet fillestare nuk tregojnë motive politike pas incidentit të armatosur në Kumanovë

PP: Indikacionet fillestare nuk tregojnë motive politike pas incidentit të armatosur në Kumanovë

LSDM: Incidentet e armatosura tregojnë shembjen e sistemit të sigurisë

LSDM: Incidentet e armatosura tregojnë shembjen e sistemit të sigurisë

Bastisje në shtëpitë e pleqve në Shkup nën dyshime për trajtim çnjerëzor, dy persona janë privuar nga liria

Bastisje në shtëpitë e pleqve në Shkup nën dyshime për trajtim çnjerëzor, dy persona janë privuar nga liria