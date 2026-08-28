VLEN: Dënojmë fuqishëm glorifikimin e kriminelëve të luftës
VLEN ka reaguar ashpër ndaj glorifikimit të çetnikëve dhe veçanërisht të Ratko Mlladiqit, të dënuar për gjenocid dhe krime të tjera të rënda, duke kërkuar përgjegjësi të menjëhershme nga drejtuesi i institucionit që ka për detyrë mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve.
Nga VLEN thonë se shqetësimi bëhet edhe më i madh kur përmbajtje të tilla publikohen nga një zyrtar që drejton një institucion përgjegjës për të drejtat e shqiptarëve dhe komuniteteve të tjera.
„Kjo nuk është çështje shijesh apo bindjesh personale. Është çështje e standardeve të një zyrtari publik dhe e mesazhit që institucionet ua dërgojnë qytetarëve“, thuhet në reagimin e VLEN-it.
Sipas tyre, personat që nuk respektojnë viktimat dhe vlerat e bashkëjetesës nuk mund të kenë rolin e garantuesit të të drejtave të komuniteteve.
VLEN kërkon përgjegjësi të menjëhershme, duke e cilësuar rastin si çështje të standardeve institucionale dhe të besimit të qytetarëve në institucionet shtetërore.