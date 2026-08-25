VLEN: Cili prokuror i ka ofruar marrëveshje Grubit?
VLEN ka reaguar pas seancës së parë gjyqësore ndaj ish-zëvendëskryeministrit dhe ish-funksionarit të BDI-së, Artan Grubi, duke ngritur një sërë pikëpyetjesh lidhur me zhvillimin e procesit dhe mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje me Prokurorinë.
Në komunikatën e saj, VLEN pretendon se Grubi është bindur të pranojë fajësinë në këmbim të një sanksioni më të lehtë, duke e lidhur një marrëveshje të tillë edhe me përfundimin e ambicieve të tij për të udhëhequr BDI-në. Këto pretendime, megjithatë, nuk shoqërohen me prova publike në komunikatën e partisë.
Sipas VLEN-it, kreu i BDI-së, Ali Ahmeti, e konsideron procesin gjyqësor si të rrezikshëm politikisht, pasi, sipas tyre, deklaratat publike të Grubit mund të ndikojnë në rejtingun e partisë. VLEN pretendon gjithashtu se Grubi kishte planifikuar intervista mediatike pasi kishte besuar se ndaj tij nuk do të ngrihej aktakuzë.
Partia në pushtet e lidh vazhdimin e masës së arrestit shtëpiak ndaj Grubit me pretendimin se ndaj tij po ushtrohet presion për të arritur një marrëveshje me Prokurorinë para zhvillimit të mëtejshëm të gjykimit.
Në komunikatë ngrihen pikëpyetje edhe për përbërjen e ekipeve mbrojtëse të të akuzuarve. VLEN thekson se një pjesë e avokatëve janë persona me përvojë në sistemin e drejtësisë gjatë periudhës së qeverisjes së Nikolla Gruevskit dhe Sasho Mijallkovit, duke e interpretuar këtë si shenjë se në BDI po përdoren të gjitha mjetet në dispozicion.
Një tjetër çështje që ngre VLEN është mungesa e Perparim Bajramit, të cilin partia e cilëson si bashkëpunëtor të afërt të Grubit. VLEN pyet nëse, përveç rikualifikimit të veprës penale, zhvillimet e fundit përbëjnë edhe një mesazh politik ndaj Ali Ahmetit.
Në fund të komunikatës, VLEN përmend edhe ish-ministrin e Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, duke pretenduar se ai nuk ka qenë i kënaqur me zhvillimet dhe se disa adresa ndërkombëtare kanë kuptuar, sipas partisë, prapavijën e brifingjeve të caktuara.
VLEN e përfundon reagimin me një deklaratë të ashpër politike, duke thënë se për drejtuesit e BDI-së “ditët e vështira sapo kanë filluar”.