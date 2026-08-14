VLEN: Çfarë lidhje ka Grubi me paralajmërimet e Ahmetit për tërheqje nga politika?

VLEN: Çfarë lidhje ka Grubi me paralajmërimet e Ahmetit për tërheqje nga politika?

VLEN ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit në Bashkimin Demokratik për Integrim (BDI), duke e lidhur aktakuzën ndaj ish-zëvendëskryeministrit Artan Grubi me paralajmërimet e Ali Ahmetit për tërheqje nga politika aktive.

MARKETING

Description of image

Në reagimin e saj, VLEN pretendon se aktakuza ndaj Grubit ka shkaktuar përplasje dhe shqetësim brenda BDI-së, duke ngritur pikëpyetje mbi ndikimin që mund të kenë zhvillimet rreth tij në të ardhmen e kësaj partie.

“Prej kohësh themi se Artan Grubi është ‘kutia e zezë’ e BDI-së dhe se nga prania ose mungesa e tij varen shumë hesape dhe zhvillime brenda kësaj partie”, thuhet në reagimin e VLEN-it.

Sipas koalicionit, deklaratat dhe temat e ngritura së fundmi nga Bujar Osmani mund të lidhen, drejtpërdrejt ose tërthorazi, me zhvillimet rreth Grubit. VLEN përmend edhe rolin e Islam Abazit, duke e cilësuar atë si të rëndësishëm për zhvillimet e ardhshme brenda BDI-së.

VLEN gjithashtu shtron pyetjen nëse paralajmërimet e Ali Ahmetit për tërheqje nga politika aktive janë të lidhura me situatën e krijuar rreth Grubit dhe zhvillimet e mundshme brenda partisë.

“Për Ali Ahmetin, kohët e vështira sapo kanë filluar. Përpara s’i dilet, prapa s’ka ku shkon!”, përfundon reagimi i VLEN-it.

MARKETING

Të ngjajshme

QMK: 40 zjarre në hapësira të hapura, 6 ende aktive në vend

QMK: 40 zjarre në hapësira të hapura, 6 ende aktive në vend

Zjarr i madh në Kroaci, 36 të lënduar – shtatë në gjendje kritike

Zjarr i madh në Kroaci, 36 të lënduar – shtatë në gjendje kritike

Mediat izraelite: Shefi i CENTCOM-it bën presion për rifillimin e sulmeve ndaj Iranit

Mediat izraelite: Shefi i CENTCOM-it bën presion për rifillimin e sulmeve ndaj Iranit

Rusia raporton rrëzimin e 51 dronëve mbi rajonin e Leningradit

Rusia raporton rrëzimin e 51 dronëve mbi rajonin e Leningradit

Rritet në 281 numri i viktimave nga tërmeti në Kolumbi, vazhdojnë kërkimet për qindra të zhdukur

Rritet në 281 numri i viktimave nga tërmeti në Kolumbi, vazhdojnë kërkimet për qindra të zhdukur

Kufizime në autostrada për automjetet mbi 20 tonë, nga ora 11:00 deri në 17:30

Kufizime në autostrada për automjetet mbi 20 tonë, nga ora 11:00 deri në 17:30