VLEN: Çarshia e Vjetër, zemra e Çairit po rilind pas gjysmë shekulli

Nga koalicioni VLEN njoftojnë se pas më shumë se 50 vjetësh po nis një projekt, që sipas tyre, synon rikthimin e identitetit autentik të Çarshia e Vjetër e Shkupit dhe zhvillimin e saj në përputhje me standardet moderne.

Sipas këtij koalicioni, bëhet fjalë për një ndërhyrje infrastrukturore në një sipërfaqe prej 1.567 metrash katrorë, me investim rreth 29 milionë denarë. Projekti përfshin ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit dhe kanalizimit, vendosjen e rrjetit elektrik modern dhe fibër optike, si dhe rikonstruktimin e rrugicave me gur travertin dhe ndriçim tradicional.

“Ky është investimi më i madh i këtij lloji, një ndërhyrje e thellë infrastrukturore me standarde moderne dhe vizion afatgjatë”, thuhet në reagimin e VLEN-it, ku shtohet se projekti përfshin edhe rindërtimin e rrugëve përreth, duke e trajtuar zonën si një tërësi funksionale.

Më tej, nga VLEN theksojnë simbolikën e këtij projekti për zonën e Çair, duke e cilësuar si një rikthim të identitetit dhe krenarisë lokale.

Projekti është prezantuar nga kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, në prani të zëvendëskryeministrit të parë, Bekim Sali.

Nga VLEN vlerësojnë se ky investim përbën një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit ekonomik dhe urban, duke theksuar se “Çairi po zhvillohet dhe Çarshia po rilind”.

BDI-Çair: Nga “masterplan” për Çarshinë, në tender-skema me asfalt

BDI-Çair: Nga “masterplan” për Çarshinë, në tender-skema me asfalt

Gjykata izraelite nis shqyrtimin e peticionit për shkarkimin e ministrit të ekstremit të djathtë Ben-Gvir

Gjykata izraelite nis shqyrtimin e peticionit për shkarkimin e ministrit të ekstremit të djathtë Ben-Gvir

Forcat izraelite arrestojnë 17 palestinezë në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite arrestojnë 17 palestinezë në Bregun Perëndimor

LSDM: Rënia e Orbanit lidhet me zhvillimet politike në rajon, e konfirmojnë mediat gjermane

LSDM: Rënia e Orbanit lidhet me zhvillimet politike në rajon, e konfirmojnë mediat gjermane

ASHMA reagon ndaj deklaratave të Filipçes për TV Alfa

ASHMA reagon ndaj deklaratave të Filipçes për TV Alfa

Pa vonesa në kufi, trafiku në vend zhvillohet pa probleme

Pa vonesa në kufi, trafiku në vend zhvillohet pa probleme