VLEN: Buteli zgjohet, më 19 tetor shqiptarët vendosin përfaqësimin që meritojnë!
Në një atmosferë entuziaste dhe me pjesëmarrjen e qindra qytetarëve, koalicioni VLEN hapi sot zyrtarisht shtabin zgjedhor në komunën e Butelit, duke shënuar fillimin e fushatës për zgjedhjet lokale të 19 tetorit.
Në këtë ngjarje u promovua edhe lista e kandidatëve për Këshillin Komunal, e udhëhequr nga Behar Rexhepi – një emër i njohur për profesionalizëm, integritet dhe përkushtim ndaj komunitetit. Rexhepi u prezantua si njeriu i duhur për të qenë zëri i shqiptarëve të Butelit në institucionet vendimmarrëse.
Të pranishëm në tubimin madhështor ishin edhe krerët e koalicionit VLEN, Izet Mexhiti dhe Zeqirija Ibrahimi, si dhe shefi i shtabit zgjedhor qendror, Adnan Azizi. Në fjalimet e tyre, ata vlerësuan lart figurën e Rexhepit dhe listën e tij, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit të denjë të shqiptarëve në këtë komunë.
“Buteli është pjesë e pandashme e Shkupit. Shqiptarët këtu po rriten çdo ditë – në numër, në vetëdije dhe në zë. Ky zë nuk mund të injorohet më. Është koha që ai të shndërrohet në vendimmarrje,” u theksua nga liderët e VLEN.
Duke kujtuar fitoren e 8 majit në zgjedhjet e kaluara, VLEN u shpreh e bindur se më 19 tetor Buteli do të jetë pjesë e një tjetër fitoreje historike për shqiptarët.