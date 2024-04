VLEN: Bujar Osmani ka dështuar në krye të MPJ-së dhe do të largohet me turp

Partitë opozitare shqiptare në një kumtesë për media thonë se kandidati për president Bujar Osmani, njëherit edhe ministër i jashtë, “do të largohet me turp pasi udhëheqja diplomacisë së vendit nga ana e tij, do të mbahet mend për dështime”.

Nga VLEN thonë se Osmani vizitën e parë si ministër i Jashtëm e realizoi në Beograd, e jo në Tiranë.

“Për vite me radhë gënjeu qytetarët në emër të integrimeve evropiane kur në fakt e dinte mirë se nuk do të arrijë t’i sigurojë numrat e nevojshëm për ndryshimet kushtetuese. Dështoi t’i hapë negociatat për anëtarësim në BE si ministër i jashtëm, ndërsa vazhdon pa pikë turpi të kërkojë vota për president për ta bllokuar sërish rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt BE-së”.

“Vizitën e parë si ministër për punë të jashtme e realizoi në Beograd, jo në Tiranë apo Prishtinë e as në Uashington apo Bruksel. Kjo është simbolikë që tregon për rëndësinë që ai u dha raporteve me shtetet tona me të cilat na bashkon kombi ynë i përbashkët, na bashkon shqiptaria”.

“Nuk pati asnjë vizitë bilaterale në Prishtinë, po atje ishte vetëm si kryesues i OSBE-së apo në kuadër të ndonjë vizite partiake. Si ministër i jashtëm, mbi të gjitha si shqiptar, në një situatë normale do duhej të ishte zë shtesë në arenën ndërkombëtare për avokimin e çështjeve të shteteve shqiptare. Përjashtues ndaj delegacioneve shqiptare në organizimet në arenën ndërkombëtare. Sillej në mënyrë zyrtare sikur mos të ishte shqiptar e sikur mos të njihte delegacionet që përfaqësonin Kosovën. Inatet partiake nuk harronte t’i shfaqte edhe duke shfrytëzuar petkun e pozicionit në arenën ndërkombëtare, ku u bë ministri i vetëm i NATO-s që shtrëngoi duart me Lavrovin”.

“Nuk e dënoi sulmin terrorist serb në Banjskë të Kosovës edhe përkundër dëshmive për përfshirje direkte të shtetit serb. Atë e dënuan i gjithë spektri ndërkombëtar. E Bujar Osmani as nën petkun e ministrit e as të një shqiptari nuk e bëri këtë gjë. Plani i tij 9 pikësh për zgjidhjen e krizës në Veriun e Mitrovicës në Kosovë, ishte krejtësisht në favor të Serbisë e të kriminelëve të saj dhe në kundërshtim të plotë me situatën në terren”.

“Nuk u tërhoq nga Ballkani i Hapur, si projekt i Vuçiçit, i përkrahur nga Lavrovi dhe që përjashton Kosovën. Argumentet i dinin, por verbërisht vepruan vetëm që të jenë kundër Kosovës. E tash në fushatë me shumë hipokrizi deklarojnë se do të dalin nga Ballkan i Hapur, që është frazë fushate gjithsesi. Nuk dilet nga Open Ballkan me iniciatorët për hyrjen në të”.