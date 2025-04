VLEN: BDI vuan nga sindroma e dashnores së braktisur

Nga koalicioni VLEN i kanë reaguar BDI-së në lidhje me komunikatën e tyre për takimin e sotëm Mckoski-Filipçe.

Ata thonë se kjo klikë e BDI-së nuk mund ta kapërdijë dot faktin se Venko Filipçe po i braktis në mes të rrugës.

“Pasi çdo ditë u koordinonin si të përfitonin politikisht nga tragjedia e rëndë në Koçan, sot Bujar Osmani, si i ngarkuari për kontakt me LSDM-në, emocionalisht i dërrmuar që planet iu zbuluan, ka rifilluar të recitojë të njëjtën pllakë të vjetër e të dëgjuar me dhjetëra herë.

Në vend që të merren me shpifje dhe sulme ndaj koalicionit VLEN, ne edhe një herë i ftojmë publikisht të ndalin përhapjen e gënjeshtrave dhe manipulimeve, që s’kanë tjetër qëllim veçse të justifikojnë planet e tyre për bojkot të zgjedhjeve lokale – një përpjekje e mjerë për të krijuar krizë politike dhe për të shpëtuar vetveten.

Më në fund duhet ta kuptojnë se pikërisht për shkak të sundimit të tyre të zhytur në krim, VMRO-DPMNE fitoi 58 deputetë në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Nuk ka plane publike apo sekrete për të larguar shqiptarët nga askund.

Ekziston vetëm frika patologjike e BDI-së nga përgjegjësia para drejtësisë për ish-zyrtarët e tyre, të cilët për dekada u pasuruan mbi shpinën e popullit shqiptar, duke na mashtruar me tregime kombëtare, ndërkohë që fshehurazi i mbushnin xhepat me marrëveshje kriminale me Gruevskin dhe Mijallkovin. Këto politika anti-shqiptare të BDI-së do të paguajnë çmimin e tyre ashpër, sepse populli ynë nuk do të lejojë të mbahet peng, vetëm pasi politikanët e llastuar të kolltukëve nuk janë mësuar të qëndrojnë në opozitë”, thuhet në komunikatën e VLEN-it.

