VLEN: BDI të vret natën, e të qan ditën!

Anëtarët e Këshillit Gjyqësor, të cilët BDI po i mbron me mish e me shpirt me interpelancën e votuar, janë vetëm një e shkuar e errët, të lënë të qajnë për veprat e tyre! Por, shqiptarët po i vuajnë pasojat! Asnjë shqiptar nuk është emëruar në Gjykatën Penale në Shkup!

Të njëjtët për të cilët po qan BDI-ja, e mbajtën peng drejtësinë, emëruan kuadro partiake dhe heshtën derisa shqiptarët u përjashtuan me parimin ogurzi “Me një prokuror më pak shqiptar nuk shkohet në xhenet.”

Këshilli Gjyqësor dhe i gjithë ai grup, që është ende në pozicionet e tij, e kanë shkatërruar besimin në drejtësi, duke e ulur atë në vetëm 2%!

Selim Ademi, i përfshirë në skandale si “Target-Fortesa,” ndërsa miku i tij Enver Bexheti shpëtoi Sasho Mijallkovin, përfundoi në listën e zezë të SHBA-ve, bashkë me Artan Grubin, e sot Mijallkovi shëtit me Ferrari në Monte Karlo, ndërsa shqiptarët presin drejtësi!

Ndërkohë, MPB ka zbuluar se klani i Ali Ahmetit, në ortakllëk me njerëzit e Gruevskit dhe Mijallkovit, ka pompuar 10 miliardë denarë përmes mafias së naftës! Mazut dhe vaj toksik që ata fusnin në treg duke helmuar qytetarët, ndërsa paratë e pista i ndanë mes tyre!

Dhe tani, kur fundi po u vjen, shpikin kërcënime për krizë politike dhe bojkot!

Por kush qëndron pas këtij plani? Gruevski dhe Mijalkov – aleatët e vjetër të BDI-së?

E gjithë kjo piskamë për “deshqiptarizim” është thjesht një perde tymi për të shpëtuar kokën nga drejtësia që po troket!

