VLEN: BDI po kandidon për president “Pacientin”, funksionarin e vetëm shqiptar me lëndë në Prokurorinë Speciale

Koalicioni i partive opozitare shqiptare “VLEN” sot ka reaguar ndaj kandidaturës së Bujar Osmanit për president, nga ku thonë se ai është i vetmi që ia hapi qiellin Rusisë dhe e solli Sergej Llavrovin në Shkup.

“BDI, dje na e prezantoi Bujar Osmanin si kandidat për president, me moto se gjoja janë kundër Rusisë e pro BE-së. Epo po, e thënë në shqip, ashtu i bie, guri që të godet, vjen nga afër. Dhe BDI, e cila tashmë publikisht bashkëpunon me Rusinë, përpiqet që me propagandë të kundërt ta mbrojë veten.

Megjithatë ne jemi këtu për ti treguar qartë, BDI-së, Ali Ahmetit, Artan Grubit dhe Bujar Osmanit se sado që të tentoni nuk mund të mashtroni qytetarët!

Ju mendoni se qytetarët nuk e dinë se partneri juaj kryesor është Rusia!

A vërtet besoni se qytetarët dhe faktori ndërkombëtar nuk e din se Bujar Osmani është i vetmi që ia hapi qiellin Rusisë dhe e solli Sergej Llavrovin në Shkup, për çka e hidhëruat partnerin kryesor strategjik të Shqiptarëve, SHBA-në dhe Sekretari Antoni Blinken nuk qëndroi në Shkup”, akuzojnë nga VLEN.

Nga atje shtojnë se Pikërisht për shkak të miqësisë dhe biznesit me Rusinë e Serbinë, Bujar Osmani as si ministër i Punëve të Jashtme e as si kryesues me OSBE-në, as edhe njëherë nuk e vizitoi Kosovën, madje edhe kur Serbia përmes ushtarëve të saj joformal sulmoi Kosovën në Zveçan ku mbet i vrarë një polic i Kosovës.

“Ju jeni ata që bashkëqeverisët 10 vite me prorusin më të madh në vend, Nikolla Gruvskin. Më pas, e dërguat atë të sigurt në Hungari.

Ua keni borxh qytetatëve tua tregoni të vërtetën, a e mban ende kontakin me Gruevskin, Bujari dhe a u takua me të në Budapest, për ta kthyer përsëri në Shkup dhe për të bashkëqeverisur me të?

Por e kuptojmë edhe arsyen pse nuk mund të shkëputeni nga Nikolla Gruevski, sidomos Bujarin, sepse si ministër i Gruevskit, Bujari bëri miliona keqpërdorime, e më pas ja ndërtuan dosien “pacienti”, me të cilën dosje, Bujari dhe BDI zhvatën miliona euro, ndërsa Nikolla dhe Sashoja u mbajnë në xhep.

Qytetarët e dinë se BDI, me oligarkët rus ka dhjetëra biznese për kredi të shpejta. Po hapjen e kazinove nga biznesmenët rus e serb në vendin tonë, kush e lejon, përveç se funksionarëve të BDI-së?

Në fund, pak edhe për atë se sa BDI është europiane! Na tregoni një rast në Europë, ku djali dhe vajza e një lideri të një partie në pushtet dyshohet se merr tenderë me milona euro nga shteti dhe vozit makina të shtrenjta nga 200 mijë euro? Në cilin vend të Europës, nipi i liderit të partisë blen qendër tregtare si SORAVIA në vlerë prej 30 milion eurosh? Në cilin shtet të Evropës, ka një kompani si EUROVIA e cila pasurohet çdo ditë me tenderë nga institucionet e shtetit dhe nuk ka asnjë përgjegjësi si nga lideri ashtu edhe nga shteti.

Nëse e gjeni një partner të këtillë të ngjashëm në Europë, atëherë ua pranojmë se vërtet jeni Po për Europë, por të gjitha veprimet dhe bashkëpunimet e juaja, janë tipike si në Rusi dhe Serbi, vetëm se tani nuk mund ti fshihni ato.

Andaj po ua bëjmë me dije dhe shum qartë, se të gjithë e dimë se ju, nga njëra anë po bëni sikur e shani Rusinë a nga ana tjetër vetëm ja lejoni shtrirjen dhe ndikimin e saj në Maqedoninë e Veriut. Pra, veproni njejtë si motoja juaj – KAMENOT OD BLUSKU DOAGJA”!

Andaj qytetarët, për çdo ditë më shumë i bashkohen koalicionit të vërtetë pro Europian, i bashkohen koalicionit opozitar për të cilin ia VLEN. Prandaj dhe Arben Taravari, do të fitojë bindshëm si kandidat për president, sepse qytetatët e din kush VLEN!

Më 8 maj, guru që po mundoheni tua hidhni të tjerëve, do u bjerë në kokën tuaj dhe më 9 maj, vendi do të jetë i çliruar nga Rusia, ndërsa do të triumfojë fryma proevropiane dhe pro amerikane, sepse vetëm ashtu ia VLEN!”, thuhet në reagimin e VLEN.

MARKETING