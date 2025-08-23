VLEN: BDI krijon padrejtësi dhe pastaj i fajëson të tjerët

VLEN: BDI krijon padrejtësi dhe pastaj i fajëson të tjerët

VLEN reagoi ndaj qëndrimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim, duke e akuzuar atë si partinë përgjegjëse për padrejtësitë që aktualisht po i paraqet si gabime të dikujt tjetër.

“BDI po përpiqet të shtiret si e shqetësuar për përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve, por e vërteta është e hidhur: ata vetë krijuan padrejtësinë që po e dënojnë sot”, thonë nga VLEN.

Sipas VLEN-it, ligji i regjistrimit të popullsisë ishte përgatitur plotësisht, propozuar dhe votuar nga ministrat dhe deputetët e BDI-së, përfshirë Bujar Osmanin, Artan Grubin, Fatmir Besimin dhe Arber Ademi.

“Ata futën kolona që nuk ekzistojnë askund në botë dhe lejuan që emigrantët tanë të trajtohen si të huaj në vendin e tyre”, thuhet në deklaratë.

VLEN shton se në vitin 2021, kur u mbajt regjistrimi i popullsisë, VLEN nuk ekzistonte fare dhe për këtë arsye nuk mund të mbajë përgjegjësi për politikat e BDI-së.
“Nuk ka amnisti për fajin politik. Ne nuk do të lejojmë që numrat dhe dinjiteti i shqiptarëve të falsifikohen”, tha VLEN.

“Ashtu siç manipuluan regjistrimin, bënë të njëjtën gjë me punësimin – për më shumë se 10 vjet i mbajtën njerëzit me kontrata pa status të rregulluar, dhe sot fajësojnë pa turp të tjerët për gabimet e tyre”, thuhet në deklaratën e VLEN-it.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump: Do të vendos brenda dy javësh për hapat e radhës për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

Trump: Do të vendos brenda dy javësh për hapat e radhës për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

QMK: Nuk ka zjarre aktive në territorin e Maqedonisë së Veriut

QMK: Nuk ka zjarre aktive në territorin e Maqedonisë së Veriut

BDI: VMRO, LSDM dhe VLEN kundër shqiptarëve, vendim i turpshëm në KSHZ, numri i këshilltarëve u zvogëlua

BDI: VMRO, LSDM dhe VLEN kundër shqiptarëve, vendim i turpshëm në KSHZ, numri i këshilltarëve u zvogëlua

Gjermania kërkon ushtarë, spiunë dhe infermiere

Gjermania kërkon ushtarë, spiunë dhe infermiere

Sulmet izraelite vrasin 16 palestinezë të tjerë në Rripin e Gazës

Sulmet izraelite vrasin 16 palestinezë të tjerë në Rripin e Gazës

LAMM: Pritje deri në 15 minuta në vendkalimin kufitar “Tabanoc”

LAMM: Pritje deri në 15 minuta në vendkalimin kufitar “Tabanoc”