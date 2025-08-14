VLEN: BDI është promotori politik i “botës serbe” në Maqedoninë e Veriut

VLEN: BDI është promotori politik i “botës serbe” në Maqedoninë e Veriut

VLEN akuzon se BDI prej vitesh është partneri politik më i rëndësishëm i strukturave që promovojnë konceptin e “botës serbe” në Maqedoni. Roli i tyre nuk është i rastësishëm, shton VLEN, por i qëllimshëm, sistematik dhe i dëmshëm për interesat shtetërore.

“Hyrja e M-TEL-it në tregun vendas, në kohën kur të gjitha ministritë kyçe të sektorit ekonomik dhe financiar ishin në duart e BDI-së. Pa pëlqimin e tyre politik, kompania shtetërore serbe e telekomunikacionit nuk do të merrte licencë dhe qasje në infrastrukturën strategjike të komunikimeve.
Përpjekja për futjen e nëntokës serbe dhe malazeze në biznesin e kazinove online, nën patronazhin dhe mbështetjen e plotë të ministrave të BDI-së në qeverinë e kaluar. Po të mos ndodhte ndryshimi i pushtetit, ky investim i kapitalit serb do të ishte tashmë realitet.

Kontaktet e vazhdueshme të Ali Ahmetit dhe Bujar Osmanit me regjimin e Aleksandar Vuçiçit, me të personalisht dhe me ministrat e tij, që kanë përfunduar në marrëveshje politike e ekonomike në favor të Beogradit dhe në dëm të interesave kombëtare të maqedonasve dhe shqiptarëve.
Roli i drejtpërdrejtë i Bujar Osmanit si Kryesues i OSBE-së në marrjen e qëndrimeve që i shërbenin Serbisë, ndërsa ushtronte presion ndaj Kosovës. Në vend që të mbronte të drejtën e Prishtinës, Osmani e përdorte pozitën e tij për të përkrahur diplomacinë serbe në forumet ndërkombëtare.
Zhvendosja e prioriteteve infrastrukturore duke lënë pas dore Korridorin 8, ku përveç fotografive nuk pati asnjë metër të ri rruge, në favor të Korridorit 10, pjesë e strategjisë për lidhje ekonomike e transporti me Beogradin.

Sot, BDI përpiqet të sulmojë dhe ta paraqesë VLEN si vazhdimësi të “botës serbe”, por faktet tregojnë të kundërtën: ata vetë janë zbatuesit kryesorë të planit për thellimin e ndikimit politik, ekonomik dhe diplomatik serb në Maqedoni.
BDI dëshiron që të harrohen të gjitha takimet e ngrohta dhe buzëqeshjet që Ali Ahmeti dhe Bujar Osmani kanë shkëmbyer personalisht me Aleksandar Vuçiçin.
VLEN mbetet fuqishëm në anën e orientimit euroatlantik të shtetit dhe nuk do të lejojë që Maqedonia të bëhet pjesë e agjendave që e largojnë nga BE dhe NATO”, thonë nga VLEN.

MARKETING

Të ngjajshme

Ish-lojtari olimpik në listën e 10 më të kërkuarve të FBI, për çfarë akuzohet

Ish-lojtari olimpik në listën e 10 më të kërkuarve të FBI, për çfarë akuzohet

Fëmijët mësojnë për ndihmën e parë dhe solidaritetin – Vizitë e veçantë nga Kryqi i Kuq në O.K.H. Merhamet & Sh.K.Q. Vizioni-M

Fëmijët mësojnë për ndihmën e parë dhe solidaritetin – Vizitë e veçantë nga Kryqi i Kuq në O.K.H. Merhamet & Sh.K.Q. Vizioni-M

Specialja kërkon që Thaçit t’i ndalohen vizitat nga 14 persona, përfshirë 3 vëllezërit

Specialja kërkon që Thaçit t’i ndalohen vizitat nga 14 persona, përfshirë 3 vëllezërit

Revizioni konstaton shkelje tek N.P Pyjet Shtetërore

Revizioni konstaton shkelje tek N.P Pyjet Shtetërore

Diplomatë dhe nëpunës civilë holandezë protestojnë kundër luftës dhe urisë në Gaza

Diplomatë dhe nëpunës civilë holandezë protestojnë kundër luftës dhe urisë në Gaza

Trump: Liderët evropianë mund të ftohen në një takim të mundshëm pasues me Rusinë dhe Ukrainën

Trump: Liderët evropianë mund të ftohen në një takim të mundshëm pasues me Rusinë dhe Ukrainën