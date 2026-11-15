VLEN: Artan Grubi personalisht e ka nënshkruar shitjen e aksioneve shtetërore që përfunduan te Davor Macura
Partia VLEN ka publikuar dokumente që, sipas saj, dëshmojnë përfshirjen e ish-funksionarëve të BDI-së në procesin e shitjes së aksioneve shtetërore në “Stopanska Banka” të Manastirit, sot “Alta Banka Maqedoni”.
Sipas VLEN-it, vendimi është marrë në seancën e 158-të të Qeverisë, më 6 qershor 2023, ku kanë marrë pjesë Artan Grubi, Fatmir Besimi, Bujar Osmani dhe Kreshnik Bekteshi. Vendimi për shitjen e aksioneve është nënshkruar nga Artan Grubi dhe publikuar në “Gazetën Zyrtare” më 13 qershor 2023.
VLEN pretendon se ky vendim lidhet me transaksionet e mëvonshme të aksioneve përmes kompanisë “AS Senjak” dhe një kredie prej 5 milionë eurosh nga Alta Banka në Beograd.
“Dokumentet nga ‘Gazeta Zyrtare’ dhe procesverbalet e Qeverisë janë dëshmia më e fortë se në rastin e ‘Alta Bankës’ nuk bëhet fjalë për transaksione të rastësishme afariste, por për një operacion të koordinuar”, thuhet në komunikatën e partisë VLEN.
Në fund, VLEN i ka bërë thirrje Prokurorisë Publike dhe Drejtorisë së Inteligjencës Financiare që ta zgjerojnë hetimin dhe të marrin në pyetje ish-funksionarët e BDI-së që kanë marrë pjesë në miratimin e vendimeve.