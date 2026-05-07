VLEN apo BDI realizoi gjimnazin “Sami Frashëri në Kumanovë?
Ish ministri i Arsimit, Jeton Shaqiri në emisionin “Debat në Shenja”, tha se fillimi i objektit të gjimnazit “Sami Frashëri” ka filluar në kohën kur ai ka qenë ministër.
“Është firmos kontrata është faktike dhe tani vazhdojnë. Nuk duhet ta shohim kështu…Se e shoh debatet kush e bëri kush e filloj. Kumanova do të ketë gjimnaz”, tha Shaqiri.
Nga ana tjetër zv/ministri i Arsimit, Driton Sulejmani, deklaroi se ajo që duhet të ketë është se përse prej vitit 2004 e deri në momentin kur kanë filluar punimet askush nuk ka ndërmarr asgjë.
“Është dashur të vije një shumicë e re për të nisur dokumentacionin projektues se pa patur dokumentacion proejtkues MASH nuk mund ta financojë nisjen e punimeve, ne e kemi kryer punën tonë në këshillin komunal e kemi dorëzuar në MASH, ku janë filluar procedurat e ka financuar punimin e ndërtimit të atij objekti, dhe tani kur ne jemi në Qeveri e kemi vazhduar financimin e atij objekti. Është duke u punuar në mënyrë intensive”, deklaroi Sulejmani, duke shtuar se kush e ka iniciuar projektin, kush e ka filluar dhe kush është duke punuar.