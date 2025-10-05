VLEN: AKI ka politikanë të konsumuar dhe të pashpresë
“Koalicioni me shirit ngjitës Taravari, Sela dhe Ahmeti janë në panik. E dinë që shqiptarët po u kthejnë shpinën, prandaj kanë zgjedhur rrugën e vetme që dinë, mashtrimin, thuhet në kumtesën e VLEN-it.
Nga VLEN shtojnë se në koalicionin AKI ka politikanë të konsumuar dhe që politikisht ju ka skaduar afati.
Reagimi i plotë:
Thonë gjëra që as vetë nuk u besojnë, sepse janë politikanë të konsumuar, të skanduar dhe të pashpresë aq sa edhe njerëzit më të afërt i shohin si barrë. Sa herë shqiptarët mendojnë se Ali Ahmeti ka nxjerrë ndonjë mësim nga leksioni që ia dha SHBA me futjen e hijes së tij, Artan Grubit, në listat e zeza për korrupsion dhe hajni, ai del sërish me “ide të re” dhe kërkon “skaner për politikanët”, ndërsa “skaneri” i tij është vetë Artan non grata! Por nëse u bëjmë “skaner morali” këtij koalicioni me shirit ngjitës, rezultatet janë tronditëse:
Taravari për Aliun: “i sëmurë psiqik”, “më mirë me dreqin se me BDI”.
Ziadin Sela për Aliun: “kriminel”, “më 27 prill ka tentuar të më bëjë atentat”.
Ali Ahmeti për ta: “hora”.
Ja kjo është “besëlidhja” që duan t’ua shesin shqiptarëve, një bashkim sharjesh, urrejtjesh dhe interesash personale. Një koalicion i mbajtur bashkë jo nga parimet, por me shirit ngjitës.
E nëse i bëhet “skaner” për hajni, Ali Ahmeti dhe familjarët e tij do të hynin në Librin e Guinness-it si rekordmenë të plaçkitjes dhe pasurimit mbi kurrizin e shqiptarëve.