Vjosa Osmani pas rënies së sistemit në KQZ: Të mbrohet integriteti i procesit zgjedhor, çdo votë të numërohet

Presidentja Vjosa Osmani ka reaguar pas rënies së softuerit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, fakt ky që nuk mundëson publikimin e rezultateve nga KQZ.

“Megjithatë, pas dështimit të softuerit, informacion ky i konfirmuar nga KQZ-ja, Presidentja ka kërkuar që të mbrohet integriteti i procesit zgjedhor, duke siguruar që çdo votë të numërohet saktë”, ka shkruar Osmani.

“Presidentja do të vazhdojë të jetë në kontakt me të gjitha institucionet përkatëse, deri në sigurimin e plotë që i gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin dhe publikimin e rezultateve, të zhvillohet në përputhje me standardet më të larta demokratike dhe në përputhje me vullnetin qytetar”.

Deklaratë e Presidentes:

Presidentja e Republikës së Kosovës përgëzon qytetarët që, edhe në këtë proces zgjedhor, treguan kulturë të lartë demokratike.

