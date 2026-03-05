Vjosa Osmani kërkon zgjedhjen e presidentit nga populli, dërgon për votim amendamentet

Vjosa Osmani kërkon zgjedhjen e presidentit nga populli, dërgon për votim amendamentet

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka njoftuar se ka proceduar në Kuvendin e Kosovës, amendamentet kushtetuese për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit. Këto amendamente ishin hartuar nga Komisioni për amendamentimin e Kushtetutës në vitin 2011. Këtë njoftim ajo e ka bërë përmes rrjetit social facebook, duke thënë:
ZGJEDHJE TË DREJTPËRDREJTA PËR PRESIDENT!, duke bërë thirrje që të gjitha partitë të votojnë amandamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit me vota nga qytetarët.

Shkrimi i plotë i Vjosa Osmanit:

ZGJEDHJE TË DREJTPËRDREJTA PËR PRESIDENT!

Duke parë dështimet e njëpasnjëshme në zgjedhjen e Presidentes/it, sapo kam proceduar në Kuvend amendamentet kushtetuese për zgjedhje të drejtpërdrejta të Presidentes/it, të cilat ishin hartuar nga Komisioni për amendamentimin e Kushtetutës në vitin 2011.

I ftoj të gjitha partitë politike që të votojnë këto amendamente kushtetuese.

Tash e tutje, le të flasë populli!

MARKETING

Të ngjajshme

Serbia qytetarëve të saj: Në Kroaci udhëtoni vetëm për nevoja ekstreme, në Shqipëri me kujdes të shtuar

Serbia qytetarëve të saj: Në Kroaci udhëtoni vetëm për nevoja ekstreme, në Shqipëri me kujdes të shtuar

Rrugët tokësore dhe hekurudhore të Turqisë fitojnë përparësi pas bllokimit të rrugëve detare në Lindjen e Mesme

Rrugët tokësore dhe hekurudhore të Turqisë fitojnë përparësi pas bllokimit të rrugëve detare në Lindjen e Mesme

(VIDEO) Mickoski: Po përgatitemi në rast të rritjes së çmimeve

(VIDEO) Mickoski: Po përgatitemi në rast të rritjes së çmimeve

(VIDEO) Saliu: Shumë profesorë rrezikojnë të humbin vendin e punës

(VIDEO) Saliu: Shumë profesorë rrezikojnë të humbin vendin e punës

(VIDEO) Parlamenti Studentor i UEJL-së mbështet nismën për provimin shqip në jurisprudencë

(VIDEO) Parlamenti Studentor i UEJL-së mbështet nismën për provimin shqip në jurisprudencë

(VIDEO) OJQ-të kërkojnë më shumë angazhim për parandalimin e dhunës në familje

(VIDEO) OJQ-të kërkojnë më shumë angazhim për parandalimin e dhunës në familje