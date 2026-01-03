Vjen reagimi i parë i Trumpit pas operacionit historik në Venezuelë

Vjen reagimi i parë i Trumpit pas operacionit historik në Venezuelë

Presidenti amerikan Donald Trump tha se tani po marrin vendime për atë që do të bëjë më tej lidershipi i Venezuelës.

Ai ka paralajmëruar se çdo besnik i Nicolas Maduros do të ketë një “të ardhme të keqe” nëse mbetet besnik, duke shtuar se do të shqyrtojnë edhe udhëheqësen e opozitës, Maria Corina Machado.

Ndërkohë, Maduro dhe gruaja e tij po dërgohen në New York, ku janë akuzuar për akuza që përfshijnë narkoterrorizëm.

Trump tha gjithashtu se kishte disa të plagosur midis forcave amerikane, por jo vdekje.

Ai tregoi se e ndoqi operacionin nga Mar-a-Lago.

“Ishte thjesht një gjë e mahnitshme, puna e mahnitshme që bënë këta njerëz. Askush tjetër nuk mund të kishte bërë diçka të tillë”, tha Trump për operacionin historik.

 

