Vizon i bazuar në pushtet personal

Fytyra e vërtetë e shteteve të paafta duket në rastin e tragjedive të brendshme. Më 26 nëntor 2019, në Shqipëri ra një tërmet 6.4 ballë, në Durrës dhe zonën e Fushë Krujës, ku humbën jetën 51 persona, mbi 3000 u plagosën dhe u shkaktuan dëme të mëdha materiale. Të parët nga ekipet e specializuar të shpëtimit në zonat e dëmtuara mbërritën nga Kosova, jo nga Shqipëria.

Shkruan: Çelo HOXHA, Tiranë

Shqipëria është një shtet për të qarë hallin. U deshën dy kriza globale, që t’i shfaqej me përmasa të plota dimensionet e paaftësisë.

Kur filloi pandemia Covid-19, mars 2020, kryeministri shqiptar shfaqej përnatë në televizor, duke terrorizuar qytetarët me ligjërimet e tij të frikshme mbi rrezikshmërinë e virusit. Fliste nga shtëpia e tij, pa iu referuar ndonjë eksperti ose pa pasur ndonjë ekspert në krah. Përhapja e panikut nga qeveria ishte sistematike, por si çdo gjë që e kalon masën, kalon në përmasa komike. Një ditë, ndërsa kryeqyteti gjendej në karantinë, në rrugët e tij u shfaq kolona e tankeve ushtarake. Qeveria, për t’i trembur qytetarët të mbylleshin në karantinë, angazhoi armët e rënda të ushtrisë. Nuk janë bërë kurrë vlerësime se kush e dëmtoi më shumë shoqërinë në atë rast, virusi kinez apo paranoja qeveritare.

Dy vjet më vonë, në ditët e para të sulmit ushtarak rus ndaj Ukrainës, javën e fundit të muajit shkurt 2022, në Shqipëri u rritën menjëherë – brenda natës – çmimet e karburantit; dukej që ishte një rritje artificiale, e orkestruar. Kjo lëvizje ndikoi te të gjitha çmimet dhe situata u bë e padurueshme për qytetarët.

Presioni ndaj qeverisë për të vepruar kundër rritjes së çmimeve u rrit, por kryeministri u tregua kategorik se qeveria nuk mund të ndërhynte, me justifikimin e respektimit të lirisë së tregut. Jo vetëm kaq, por ai e justifikoi rritjen e çmimeve me luftën në Ukrainë. Sipas tij, bota ishte në luftë dhe shqiptarët duhej ta paguanin pjesën e tyre. Mesazhet e kryeministrit Edi Rama ishin sikur fliste nga transhetë e zjarrit në zemër të konfliktit dhe jo mijëra km larg: “Këtë luftë nuk e ka zgjedhur Shqipëria dhe ne shqiptarët as nuk e ndalim dot. Duhet ta përballojmë me kurajo, besim dhe durim. Të bashkuar, jo të ndarë.” Mesazhi, për ata që rrisnin çmimet, ishte i qartë: vazhdoni spekulimin.

Kryeministri u investua shumë në justifikimin e rritjes së çmimeve. Në një rast, ai publikoi në faqen e tij në facebook, një faturë 625 euro, pagesa mujore e një familjeje italiane, të cilën, sipas tij, ia kishte dërguar në inbox një emigrant shqiptar nga Italia. Njerëzit nuk e morën seriozisht, madje nisën ta tallnin me komente, por rëndësia e postimit qëndronte te pozicioni ku shfaqej kryeministri. Ai postim ishte presion ndaj qytetarëve, të cilat ishin viktima të abuzimeve të biznesit dhe përkrahje për bizneset abuzive. Përkthimi i mesazhit për qytetarët: “Mos u ankoni!”

Qytetarët në Tiranë u ngritën, por, si gjithmonë, do të gjendet në Bruksel një idiot që bën deklarata klienteliste në favor të qeverive të vendeve jo demokratike ose vendeve demokratike të përafërta me jo demokracitë. Për këtë rast, ky burokrat europian ishte Josep Borrel, Përfaqësues i Lartë i BE për Punët e Jashtme të Sigurisë, zëvendëspresident i Komisionit Europian, i cili deklaroi në Tiranë se faturat e dritave në vendlindjen e tij, Spanjë, u rritën “nga 50 euro që ka qenë më parë, tani ka shkuar 500 euro.”

Pak a shumë në këtë linjë ishin gjithë broçkullat e “zyrtarit të lartë” europian, me mesazhin që mos protestoni kundër qeverisë për rritjen e çmimeve.

Mirëpo, brenda pak ditësh, qeveria shqiptare ndërroi qëndrim 180 gradë: nga pozicioni që qeveria nuk ndërhyn në treg, te pozicioni që qeveria jo vetëm ndërhyn, por e bën këtë dhe në mënyrën më të keqe të mundshme. Në vend ta shkarkonte çmimin e naftës nga taksat, sepse në një litër naftë që kushton diku te rreth 220 lekë, 112 lekë janë taksa, ajo sulmoi pikërisht atë që pretendonte se mbronte: lirinë e tregut. Kështu krijoi një organizëm shtetëror për të përcaktuar çmimin e karburanteve. Rritja e çmimeve të karburantit, energjisë e të tjera, nuk ishin fenomen krejt shqiptar, por shumë qeveri, të cilat ndërhynë për zbutjen e goditjes së konsumatorit, e bënë një gjë të tillë më së shumti duke ulur ose hequr taksat.

Fytyra e vërtetë e shteteve të paafta duket në rastin e tragjedive të brendshme. Më 26 nëntor 2019, në Shqipëri ra një tërmet 6.4 ballë, në Durrës dhe zonën e Fushë Krujës, ku humbën jetën 51 persona, mbi 3000 u plagosën, dhe u shkaktuan dëme të mëdha materiale. Të parët nga ekipet e specializuar të shpëtimit në zonat e dëmtuara mbërritën nga Kosova, jo nga Shqipëria. Ekipet e specializuara janë njerëz, mjete, njohuri, që Shqipëria nuk i kishte se nuk kishte pasur mundësi, por për shkak të shpërdorimit. Në kërkimin e viktimave nuk pati qen nuhatës shqiptarë, sepse Shqipëria nuk kishte të tillë, megjithëse rreth 1.5 milionë euro (ose dollarë) në vit shpenzoheshin (me fatura) për shkollën e qenve. Abuzimi ishte i përmasave tragjike.

Aq i turpshëm ishte prezantimi i shtetit shqiptar në rastin e tërmetit, sa është e vështirë të fshihet krejtësisht. Në lajme u përdor si justifikim – i futur dhe në Wikipedia si e vërtetë “shkencore” – i mangësisë së njësisë së emergjencave fakti që në Shqipëri tërmeti i madh i fundit kishte rënë më 1979. Ky është një argument qesharak. Ekipet e emergjencës së Kosovës erdhën në kohë dhe të kompletuara, ndërkohë që shteti i Kosovës nuk ishte 11-vjeçar e nuk kishte njohur fare tërmete të kësaj përmasave.

Në rast tjetër, dështimi i shërbimit të emergjencave ishte spektakolar. Në një qendër tregtare ra një zjarr, ku humbi jetën një punonjës sigurie. Zjarri ndenji tre ditë ndezur dhe ishte në zemër të kryeqytetit.

Kur ke një shtet me rezultate të tilla, i cili nuk u gjendet ose nuk është krah qytetarëve në rastet më kritike, është e tepërt të flasësh për vizion strategjik e gjeostrategjik të tij. Ndaj, nuk është e rastit që në samitin e NATO-s, 23 mars 2002, çështjen e anëtarësimit të Kosovës në NATO nuk e ngriti Shqipëria, por Kroacia, sepse ata kanë vizion gjeostrategjik dhe kujdesen për fatin e kombit të tyre në rajon. Nëse një shtet i rajonit është i rrezikuar, si në rastin e Kosovës, atëherë gjithë rajoni është i rrezikuar dhe kjo e bën legjitim shqetësimin kroat. Pushtetarët e Tiranës nuk kanë vizione, por agjenda, kryesisht të motiviuara nga pushteti personal i personave që janë në pushtet në momentin e dhënë.