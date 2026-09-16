Vizita pas dënimit, vëllai i Thaçit: Vendimi nuk ia ka humbur besimin
Vëllai i ish-presidentit Hashim Thaçi, Idriz Thaçi, e ka vizituar atë në njësinë e paraburgimit në Hagë, pas vendimit të sotëm të Dhomave të Specializuara.
Pas takimit, Idriz Thaçi ka thënë se ish-presidenti vazhdon të jetë stoik dhe se vendimi nuk ia ka lëkundur besimin.
Sipas tij, Thaçi u ka bërë thirrje familjarëve, miqve dhe qytetarëve që të vazhdojnë të besojnë dhe të presin zhvillimin e mëtejmë të procesit gjyqësor.
“Ishte mirë dhe stoik. Vendimi i sotëm nuk ia ka humbur besimin”, ka deklaruar Idriz Thaçi për Nacionale.
Ai ka shprehur pritjen që vendimi të ndryshohet në shkallën e dytë.
“Presim që kjo padrejtësi të korrigjohet në shkallën e dytë”, ka shtuar Idriz Thaçi.