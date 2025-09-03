Vitesse fiton betejën ligjore, federata holandeze detyrohet t’ia rikthejë licencën
Në një kthesë të papritur ngjarjesh, Vitesse e ka fituar betejën ligjore kundër Federatës Holandeze të Futbollit (KNVB), me Gjykatën Civile të Arnhemit që ka vendosë në favor të klubit.
Ky vendim do të pezulloj vendimin e KNVB-së për të revokuar licencën profesionale të Vitesses dhe do ta detyroj federatën holandeze të futbollit ta rivendoste menjëherë klubin në ligën profesionale.
Saga ligjore ka vazhduar prej muajsh, duke rrjedhur nga keqmenaxhimi financiar i Vitesses dhe lidhjet e dyshuara me oligarkun rus të sanksionuar Roman Abramovich. Licenca profesionale e Vitesse u revokua pasi KNVB zbuloi një “model shumëvjeçar mashtrimi, anashkalimi dhe minimi të sistemit të licencimit”.
Vitesse përballej me perspektivën e zymtë të shpërbërjes së plotë ose të vazhdimit si një ekip amator. Një vendim në favor të tyre tani sinjalizon një kapitull të ri për klubin. /Telegrafi/