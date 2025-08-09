Visar Ademi u dërgon ftesë publike rivalëve për kafe para nisjes së debatit zgjedhor në Gostivar

Visar Ademi u dërgon ftesë publike rivalëve për kafe para nisjes së debatit zgjedhor në Gostivar

Kandidati i pavarur për kryetar të Komunës së Gostivarit, Visar Ademi, ka publikuar një letër të hapur drejtuar dy kundërshtarëve të tij në garën zgjedhore : Valbon Limani dhe Sebaedin Dauti, duke i ftuar në një takim miqësor përpara intensifikimit të fushatës.

Në letrën e tij, Ademi i ka përgëzuar Limanin dhe Dautin për kandidaturat dhe ka theksuar rëndësinë e zhvillimit të një fushate të bazuar në dinjitet, respekt të ndërsjellë dhe kulturë demokratike.

Ai ka propozuar që takimi të mbahet të dielën, në orën 10:00, në kafenenë “Minjon” pranë lumit, duke e cilësuar si një mundësi për të shkëmbyer ide në një atmosferë të qetë dhe miqësore, si dhe për të dhënë shembullin e një gare të ndershme qytetarëve të Gostivarit.

“Jam i bindur se qytetarët presin nga ne shembullin më të mirë të garës së argumentuar. Le ta ngremë nivelin e kësaj fushate në standardin e kulturës demokratike që qytetarët e Gostivarit padyshim e meritojnë”, ka theksuar Ademi në letrën e tij.

MARKETING

Të ngjajshme

ASH-Taravari: Premtuan 2.500 punësime, mburren me 33 kontrata – VLEN shpërblen familjarët, jo shqiptarët!

ASH-Taravari: Premtuan 2.500 punësime, mburren me 33 kontrata – VLEN shpërblen familjarët, jo shqiptarët!

Vidhen akumulatorët në Manastir, dëmi 10 milionë denarë

Vidhen akumulatorët në Manastir, dëmi 10 milionë denarë

VLEN: Bujar Osmani, çfarë po fsheh kur nuk ka dokumente se ku ke shpenzuar mbi 120 milionë?

VLEN: Bujar Osmani, çfarë po fsheh kur nuk ka dokumente se ku ke shpenzuar mbi 120 milionë?

Mediat amerikane: Zelensky mund t’i bashkohet Trumpit dhe Putinit në Alaska

Mediat amerikane: Zelensky mund t’i bashkohet Trumpit dhe Putinit në Alaska

KF Arsimi sot debuton në Ligën e Parë, përballet me Bashkimin në Kumanovë

KF Arsimi sot debuton në Ligën e Parë, përballet me Bashkimin në Kumanovë

Rusia sulmon bazën e naftës SOCAR në Odesa të Ukrainës

Rusia sulmon bazën e naftës SOCAR në Odesa të Ukrainës