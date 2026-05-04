Vinicius Junior po shkëlqen pas largimit të Xabi Alonsos
Sulmuesi brazilian Vinicius Junior po kalon një formë të jashtëzakonshme te Real Madrid, duke treguar një rritje të ndjeshme të efikasitetit në shënim pas ndryshimeve në stafin teknik.
Në javën e 34-t të La Ligas, Vinicius ishte protagonist absolut në fitoren ndaj Espanyol, ku realizoi dy gola dhe i siguroi tri pikë të rëndësishme skuadrës madrilene në garën për titull.
Që nga marrja e drejtimit nga trajneri Alvaro Arbeloa, 25-vjeçari ka shënuar plot 15 gola në 23 ndeshje, një përmirësim i dukshëm krahasuar me periudhën nën drejtimin e Xabi Alonso, i cili u shkarkua në janar.
Gjatë asaj kohe, Vinicius kishte realizuar vetëm 6 gola në 27 paraqitje.
Statistikat flasin qartë për një rritje të efikasitetit: nën drejtimin e Alonsos, braziliani shënonte mesatarisht një gol çdo 328 minuta, ndërsa me Arbelon këtë shifër e ka përmirësuar ndjeshëm në një gol çdo 131 minuta lojë.
Në total, Vinicius Junior ka arritur në kuotën e 21 golave këtë sezon, duke u shndërruar në një nga lojtarët kyç të Real Madridit.
Forma e tij e fundit pritet të jetë vendimtare në fazën përfundimtare të sezonit, ku madrilenët synojnë trofe të rëndësishëm si në kampionat ashtu edhe në garat evropiane.
Rritja e performancës së tij lidhet jo vetëm me ndryshimin në stol, por edhe me rolin më të lirë ofensiv dhe besimin më të madh që i është dhënë në skemat e reja taktike.
Nëse kjo formë vazhdon, Vinicius pritet të jetë një nga emrat kryesorë të diskutuar në skenën ndërkombëtare të futbollit këtë vit.