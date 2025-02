Vinicius Jr i komunikon tri kushte Real Madridit për rinovimin e kontratës

Në fillim të kësaj jave u raportua se Real Madridi kishte thirrur agjentët e Vinicius Junior për të zbuluar kërkesat e tyre për një kontratë të re, dhe ata tani kanë përgjigjen e tyre. Nuk ka gjasa të pritet mirë nga Presidenti Florentino Perez.

Los Blancos nuk kishte planifikuar të fillonte bisedimet për kontratën me Vinicius deri në fund të sezonit, me brazilianin që kishte refuzuar bisedimet në shtator, duke ndjerë se mund të merrte një kontratë më të mirë nëse vazhdon të provojë veten.

Sidoqoftë, zbulimi se Vinicius ishte takuar me drejtues të Arabisë Saudite për të dëgjuar propozimin dhe interesin e tyre për kontratë, ka përshpejtuar afatin kohor për Real Madridin, i cili dëshiron ta mbajë atë.

Megjithatë, jo me çdo çmim, dhe ndoshta jo me atë që agjentët e Vinicius kanë kërkuar. Sipas Cadena SER, ata i kanë dhënë Real Madridit tre kushte për të plotësuar.

Para së gjithash, Vinicius dëshiron të fitojë më shumë se Kylian Mbappe, i cili erdhi këtë verë dhe nënshkroi një marrëveshje prej 15 milionë euro në vit, e ngjashme me atë që brazilian merr tani, por me një bonus nënshkrimi prej 40 milionë euro.

Së dyti, Vinicius dëshiron të fitojë më shumë se 25 milionë euro neto në vit, dhe së treti, ata janë të prirur për ofertën e Real Madridit për të ‘konkurruar’ ekonomikisht me atë të Arabisë Saudite.

Vihet re se Real Madridi ka pak synim për të përmbushur ndonjë nga këto tre kushte siç janë gjërat, gjë që do të bënte më të mundshme një lëvizje në Arabinë Saudite. Ata thonë se Vinicius do të refuzonte një ofertë prej 20 milionë euro në vit.

Është raportuar gjerësisht se Vinicius do të fitonte 1 miliard euro për një marrëveshje pesëvjeçare me Arabinë Saudite nëse do të shkonte në Lindjen e Mesme, dhe për Real Madridin, ‘konkurrimi’ me këtë duket i pamundur.

Këto janë fazat e hershme të negociatave, kështu që ky është më shumë gjasa një pozicion fillestar për një lojtar që dëshiron të qëndrojë në Real Madrid, të paktën publikisht. Megjithatë, duket të paktën një negociatë e vështirë.

