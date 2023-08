Vinicius Jr dhe Militao i kërkojnë Real Madridit ta transferojnë Mbappen

Vinicius Junior dhe Eder Militao i kanë dërguar një mesazh transferimi shefit të skautit të Real Madridit, Juni Calafat, se “duhet të nënshkruash me Kylian Mbappe”.

Blancos janë edhe një herë duke u lidhur shumë me francezin. Fituesi i Kupës së Botës nuk do të zgjasë kontratën në Parc des Princes që do të skadojë në verën e vitit 2024. Ai ka refuzuar një afrim rekord nga Arabia Saudite, atë që do ta kishte parë Al-Hilal pjesë me 300 euro milion tarifë transferimi dhe 700 milion euro pagë – ndërsa skuadrat e Premierligës gjithashtu po kreditohen me interes.

Reali konsiderohet të jetë ende lider në ndjekjen për një objektiv të gjatë në Santiago Bernabeu, me Vinicius dhe Militaon që bëjnë thirrje për veprim.

Dyshja braziliane janë parë të kapur në kamera duke folur me shefin e Realit, Calafat. Në videon me zemër të lehtë, Vinicius thotë për Mbappe: “Shpresojmë që ai të vijë”.

Më pas dyshja thonë njëzëri: “Juni, duhet të nënshkruash me Mbappe. Ju po shpenzoni të gjitha paratë tona në Ibiza. Nuk do të kemi më mjaftueshëm për Mbappe”.

Më pas Vinicius i thotë bashkatdhetarit Militao: “Mili, thuaj Juni të nënshkruajë me Mbappe”.

Mbrojtësi i Amerikës së Jugut përgjigjet duke thënë: “Juni nënshkruan me Mbappe”.

Mbappe thuhet se ka rënë dakord tashmë me Realin në lidhje me një lëvizje në Spanjë në verën e vitit 2024 – megjithëse PSG-ja nuk është e kënaqur me këtë qasje, e cila do të shkelte rregullat e FIFA-s, dhe po shqyrton një ankesë zyrtare në organin qeverisës të futbollit botëror.

MARKETING