Viktor Dimovski të premten do të referojë për skandalin me shtetësinë e Onishchenkos

Kryetari i Komisionit parlamentar për mbikëqyrjen e punës së Agjencisë për Siguri Kombëtare (ASK) dhe Agjencisë për Zbulim, Lupço Prenxhov për MIA deklaroi se sot (mërkurë) do të mbahet mbledhje me rend të ditës: Roli i Agjencisë për Siguri kombëtare në kontrollin e sigurisë së personit Aleksandër Onishçenko gjatë dhënies së mendimit pozitiv për pajisje me shtetësi të Maqedonisë së Veriut, por që të premten drejtori i ASK-së Viktor Dimovski do të raportojë para komisionit.

Prenxhov tha se sot do ta hapë mbledhjen dhe pas miratimit të rendit të ditës do të shpërndahet materiali, por që debati do të jetë të premten. Deputeti tha se pret që deputetët e shumicës të marrin pjesë në seancë nesër dhe të premten. Gjatë ditës së djeshme në një deklaratë për media, Prenxhov tha se Dimovski është më i thirruri për t’u përgjigjur rreth dhënies së pasaportës së shtetasit ukrainas i cili është në kërkim në vendin e tij dhe në listën e zezë amerikane.

“Ai është më i thirrur të përgjigjet. Personalisht jam shumë i shqetësuar për dhënien e shtetësive maqedonase dhe pasaportave maqedonase dhe tashmë kam ndjesinë se çdo i dyti kriminel ka në xhep pasaportën maqedonase dhe për mendimin tim mendoj se kjo është një sfidë dhe anomali në sektorin e sigurisë në vend”, tha Prenxhov.

Shtetasi ukrainas Onishçenko u bë shtetas i Maqedonisë së Veriut si sportist pas propozimit të Federatës së sportit me kuaj. Vendimin për dhënien e shtetësisë për të e ka sjellë Qeveria pas marrjes së mendimit pozitiv nga të gjitha institucionet kompetente.