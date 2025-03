Viktimat e tragjedisë në Koçan do të varrosen të enjten

Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Stojançe Angellov ka deklaruar se varrimi i 59 viktimave në Koçani do të jetë të enjten më 20 mars, ndërsa koha e sakt do të publikohet në mënyrë shtesë.

“Në varrim do të marrë pjesë kreu i Kishës Ortodokse Maqedonase, z. Stefan, si dhe disa peshkopë nga Sinodi. Kisha po bën gjithçka që këta bij të përcillen në mënyrën më të denjë,” deklaroi Angelov. /SHENJA/

MARKETING