Viktima e tetë nga ethet e Nilit Perëndimor

Viktima e tetë nga ethet e Nilit Perëndimor

Ethet e Nilit Perëndimor kanë marrë viktimën e tetë. Ka ndërruar jetë një 70-vjeçar nga Draçeva e Shkupit, i cili po trajtohej në Klinikën për Sëmundje Infektive, konfirmuan nga ministria e Shëndetësisë.
Pacienti ishte në gjendje kritike dhe kishte disa sëmundje shoqëruese. Nga Ministria e Shëndetësisë njoftuan se më shumë informacione do të bëhen të ditura gjatë ditës së hënë.
Deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 56 raste nga ethet e nilit perëndimorë. shumica e të prekurve nga ky virus janë nga Shkupi dhe rrethina.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryetarja i GJNP-së, Akane, zotohet të vazhdojë punën pavarësisht sanksioneve të SHBA-së

Kryetarja i GJNP-së, Akane, zotohet të vazhdojë punën pavarësisht sanksioneve të SHBA-së

(VIDEO) Limani dhe Shabani në VLEN, bisedime apo spekulime, Kasami pohon, ata mohojnë

(VIDEO) Limani dhe Shabani në VLEN, bisedime apo spekulime, Kasami pohon, ata mohojnë

(VIDEO) Arrestohet shoferi i Qeverisë, u kap me 500 euro të shënuara

(VIDEO) Arrestohet shoferi i Qeverisë, u kap me 500 euro të shënuara

(VIDEO) Arrestimi i shoferit të qeverisë përplas VMRO-në dhe LSDM-në

(VIDEO) Arrestimi i shoferit të qeverisë përplas VMRO-në dhe LSDM-në

(VIDEO) LSDM: 4 miliardë euro borxh i ri, qytetarët me xhepa bosh

(VIDEO) LSDM: 4 miliardë euro borxh i ri, qytetarët me xhepa bosh

LSH reagon pas deklaratave të Kasamit: Nuk bëhemi pjesë e tregtisë me të drejtat e shqiptarëve

LSH reagon pas deklaratave të Kasamit: Nuk bëhemi pjesë e tregtisë me të drejtat e shqiptarëve