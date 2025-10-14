Viktima e 63 nga tragjedia në Koçani, ndërron jetë Panço i grupit DNK
Ka ndërruar jetë këngëtari Vlladimir Bllazhev- Panço, i cili ishte i lënduar rëndë në tragjedinë që ndodhi më 16 mars 2025 në diskotekën “Pulse” në Koçani, raporton SHENJA.
Panço nga grupi “DNK” është kuruar me muaj pas tragjedisë, por ka patur lëndime serioze në organet e frymëmarrjes dhe djegie të shumta në trup.
Me këtë ai bëhet viktima e 63 e tragjedisë në Koçani, ndërsa të lënduar ishin mbi 190 persona.
Pançe ishte i vetmi anëtarë i grupit të famshëm i cili i mbijetojë në atë moment tragjedisë.
Trupi i tij është dorëzuar për obduksion.