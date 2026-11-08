Vijon protesta në Tiranë, protestuesit mblidhen para Kryeministrisë, situata e qetë

Vijon protesta në Tiranë, protestuesit mblidhen para Kryeministrisë, situata e qetë

Edhe këtë te diele studentë, të rinj dhe qytetarë të shumtë janë mbledhur sërish para godinës së Kryeministrisë, në kuadër të tubimeve të përditshme kundër qeverisë.

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Shik.mk

Protesta ka nisur rreth orës 18:30 dhe, ndryshe nga dita e djeshme, po zhvillohet e qetë dhe pa tensione. Pjesëmarrësit vijojnë me thirrjet e tyre të vazhdueshme për dorëheqjen e kreut të qeverisë, Edi Rama.

Ky tubim vjen vetëm një ditë pas revoltës kombëtare, e cila u karakterizua nga tensione të larta dhe përplasje të forta mes protestuesve dhe forcave të rendit e policisë.

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