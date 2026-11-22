Vidhet një unazë diamanti me vlerë 460 mijë franga në Zvicër, arrestohen dy persona
Një grua 27-vjeçare dhe një burrë 30-vjeçar janë arrestuar nga policia zvicerane, pasi dyshohet se kanë vjedhur një unazë diamanti me vlerë rreth 460 mijë franga nga një dyqan bizhuterish në qytetin Zug
Policia e kantonit Zug në Zvicër ka arrestuar dy persona të dyshuar për vjedhjen e një unaze diamanti me vlerë 460 mijë franga zvicerane.
Bizhuteria e shtrenjtë është gjetur gjatë kontrollit të të dyshuarve, ndërsa autoritetet po hetojnë nëse ata mund të jenë të përfshirë edhe në vepra të tjera penale.
Një grua 27-vjeçare dhe një burrë 30-vjeçar janë arrestuar nga policia zvicerane, pasi dyshohet se kanë vjedhur një unazë diamanti me vlerë rreth 460 mijë franga nga një dyqan bizhuterish në qytetin Zug, transmeton albinfo.ch.
Sipas njoftimit të autoriteteve, arrestimet janë kryer të martën, më 17 nëntor 2026, pas disa raportimeve për sjellje të dyshimta të dy personave në disa dyqane bizhuterish.
Policia kishte marrë informacione se dy persona po silleshin në mënyrë të pazakontë në disa prej këtyre dyqaneve, duke ngritur dyshime për përpjekje të mundshme për vjedhje.
Pas pranimit të raportimeve, zyrtarë policorë me rroba civile kanë ndërhyrë, duke arritur t’i lokalizojnë dhe t’i ndalojnë personat e dyshuar.
Gjatë kontrollit, policia ka zbuluar një unazë diamanti jashtëzakonisht të vlefshme, e cila dyshohet se ishte marrë nga një dyqan bizhuterish në rrugën Rigistrasse në Zug.
Hetimet e mëtejshme kanë konfirmuar dyshimet se unaza, me vlerë të deklaruar prej 460 mijë frangash zvicerane, ishte zhdukur nga dyqani përkatës.
Dy të arrestuarit janë shtetas rumunë
Sipas policisë, personat e arrestuar janë një grua 27-vjeçare dhe një burrë 30-vjeçar, të dy shtetas të Rumanisë.
Pas arrestimit, ata janë dërguar pranë Prokurorisë së kantonit Zug për procedura të mëtejshme ligjore.
Prokuroria ka kërkuar nga gjykata kompetente caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarve, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit vazhdojnë.
Policia heton edhe për vjedhje të tjera të mundshme
Autoritetet zvicerane po shqyrtojnë mundësinë që dy personat të jenë të përfshirë edhe në raste të tjera të ngjashme.
Hetuesit po analizojnë rrethanat e ngjarjes dhe lëvizjet e të dyshuarve në dyqanet e bizhuterive, me qëllim të përcaktimit nëse bëhet fjalë për një rast të izoluar apo për veprimtari më të gjerë kriminale.
Unaza e diamantit është sekuestruar nga policia dhe është siguruar si provë në kuadër të procedurës hetimore.
Deri në përfundimin e hetimeve dhe marrjen e një vendimi gjyqësor, të dy personat konsiderohen të pafajshëm.