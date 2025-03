Videvski: Nën torturë fizike u detyrova të nënshkruaj një deklaratë me të cilën do të dukem fajtor

Me pyetje nga mbrojtja dhe prokuroria e Bore Videvskit, sot në Gjykatën Themelore Pençe ka vazhduar gjykimi për vrasjen e dyfishtë të Vanjës dhe Pançes. Videvski duke iu përgjigjur pyetjeve tha se nën torturë fizike në stacionin policor ishte detyruar të jepte dhe nënshkruante deklaratë me të cilën do të duket fajtor dhe se pasi ishte rrahur me shkop druri, e detyruan të thoshte se e njeh babanë e vajzës.

Ai ka thënë se njohja e tij me Palevskin ka qenë ‘partiake’ dhe se e ka takuar atë në selinë e partisë “Desna”, me të cilën ka thënë se kanë të njëjtat qëndrime. Manev më parë tha se i pandehuri Velibor Manev, me të cilin ishte njohur prej më herët, e thirri një mbrëmje për të nënshkruar një peticion në mbështetje të formimit të partisë “Desna”.

“Partia ‘Desna’ ka mbajtur disa qëndrime që unë i mbështes. Në bazë të informatave të caktuara të kryetarit të partisë, Ljupço Palevski, kemi besuar se ekziston rreziku i ndryshimit të emrit të KOM-KA në Kishën e Maqedonisë së Veriut. Fillimisht u krijua një deklaratë për këtë çështje. Ne anëtarët kishim për detyrë t’i mbledhim ato deklarata nga mbarë vendi, tha Videvski.

Ai theksoi se nën torturë fizike është detyruar të japë dhe të nënshkruajë një deklaratë që do ta bënte të dukej fajtor.

“Më treguan fotografi nga celularët e tyre, ato ishin fotot që i pamë këtu, por ndër të tjera pashë edhe fotot e vajzës së vrarë. Kishte disa fotografi, me sa munda të vërej njërën, gjatë gjithë kohës ma potenconin, ishte një foto që tregonte një pjesë të xhamit të përparmë dhe xhamin e derës në anën e djathtë, që tregonte një burrë të ulur me veshje të të kaltër Adidas. Ndërsa po më tregonin këtë, ai vazhdoi të më godiste dhe më tha: ‘ja ku je ti në fotografi’. Vura re se goditjet më së shpeshti ishin në veshkë dhe kuptova se nuk do të dorëzoheshin, në fund e arritën atë që donin për të marrë një deklaratë që do të më bënte të dukesha fajtor, e rregulluan deklaratën dhe më detyruan të nënshkruaj”, tha Videvski.

Ai ka përshkruar në detaje torturën fizike që i është bërë, duke theksuar se është rrahur me shkop druri nga një polic i cili ka folur në një dialekt maqedonas lindor për të thënë se e njeh babanë e vajzës së vrarë, Aleksandar Gjorçevski.

“Më pyetën nëse e njihja babanë e vajzës, normalisht që nuk e njoh, por në fund personi i tretë që u bashkua mbante një shkop druri me të cilin më goditi dhe më bënë të them se e njihja atë burrë. Citoj, “Do të të vras ​​nëse nuk e thua”, në një dialekt maqedonas lindor. Më pas më kthyen në qeli, pastaj më mblodhën dhe më çuan në prokurorinë publike. Aty bëra të njëjtën deklaratë, sepse isha nën presionin e frikës së pamasë. Më pyetën nëse jam mirë, a kam lëndime, unë thashë jo, arsyeja ishte frika”, tha Videvski.

I pyetur nga Prokuroria nëse është e vërtetë që në datën kritike të 26 nëntorit ka marrë mesazh nga Palevski që në orën 22 të vijë në selinë e partisë “Desna”, për shkak se kishte marrë informacion nga babai i vajzës, Videvski tha se “definitivisht nuk është e vërtetë, unë nuk e njoh babanë e vajzës dhe nuk e kam parë kurrë në jetën time”. Mbrojtja e Palevskit iu përgjigj kësaj duke thënë se asnjë provë e tillë materiale apo verbale nuk është paraqitur askund në tërë procedurën.

Seanca e radhës për vrasjen e Vanjës dhe Pançes vazhdon më 26 dhjetor me marrjen në pyetje të Videvskit.

