(VIDEO)Kryediplomatja bullgare: Djegia e Qendrës Kulturore ishte veprim i qëllimshëm

Ministrja e Jashtme bullgare Teodora Gençovska po vazhdon ditën e dytë të vizitës zyrtare në Shkup. Nga kabineti i Ministrisë së Jashtme njoftojnë se ministrat Osmani dhe Gençovska, bashkë me ekipin e ekspertëve nga Ministritë e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, sot vazhdojnë me aktivitetet dhe dialogun për trasimin e rrugës së përbashkët të integrimit.

Përndryshe, ministrja Gençova për televizionin bullgar BTV ka treguar se i ka parë videot e kamerës ku shihet momenti i djegjes së Qendrës Kulturore “Ivan Mihajllov”. Sipas saj, në incizimet e njërës nga kamerat e sigurisë mund të shihet një burrë i cili ka ardhur me biçikletë, ka nxjerrë një gyp me lëndë djegësi dhe me qetësi ka derdhur lëndën para derës së shtëpisë. Ajo tha se, kjo vepër është kryer me gjakftohtësi dhe me qëllim.

Teodora Gençovska, minstre e Jashtme e Bullgarisë

“Momentalisht raportet janë normale konstruktive dhe zhvilohet dialog normal i punës. Dy ekipet punojnë shumë me orë të gjata, vazhdojmë të tentojmë të gjejmë zgjidhje për çështjet e hapura në zbatimin e Marrëveshjes për Fqinjësi”.

Ajo shprehi falenderime për reagimin e shpejtë të autoriteteve dhe tha se, pret shpejtë që edhe gjyqësori në RMV ta kryejë punën e vet.

Përndryshe, të shtunën në mëngjes, në orët e hershme të mëngjesit u dogj pjesa hyrëse e objektit të Qendrës së Kulturës “Ivan Mihailov” – Manastir. Kjo shkaktoi një sërë reagimesh nga përfaqësuesit politik vendas dhe të Bullgarisë.

Emine Ismaili /SHENJA/