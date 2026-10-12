(VIDEO) Zv/ministri Iseni pas suspendimit të gjashtë policëve: Askush nuk është mbi ligjin
Gjashtë policë janë suspenduar pas dhunës brutale të ushtruar ndaj dy të rinjëve nga Saraji, Institucionet reaguan në kohë rekord, rasti nuk u la pa përgjigje, kështu deklaroi zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Astrit Iseni, nga VLEN, I cili theksoi se MPB-ja ka kryer pjesën e saj të punës, ndërsa procedurat e mëtejshme i udhëheq Prokuroria. Sipas tij dhuna policore nuk ka vend në vendin tone dhe se uniforma është për ta mbrojtur qytetarin, jo për ta rrahur.
Iseni tha se sapo dolën pamjet, opozita shqiptare ka tentuar ta kthente dhunën ndaj dy të rinjve në betejë politike. Ku sic tha Iseni filluan akuzat, propaganda dhe përpjekjet për t’i dhënë ngjyrim etnik këtij rasti.
ASTRIT ISENI-ZËVENDËSMINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME
“Nuk harrohet “Sopoti”, ku i latë njerëzit të kalben burgjeve. Nuk harrohet djegia e dyqaneve shqiptare, ndërsa ju vazhdonit të rrinit si dekor në pushtet. Nuk harrohet “Monstra”, as fyerja ndaj shqiptarëve me termin “indijanci”. Nuk harrohet vdekja e Rexhail Qerimit në burg. Nuk harrohet vrasja e Harun Aliut. Nuk harrohet as vrasja e Xhemail Rexhepit (Komandant Shqiponjës). Për të gjitha këto raste, dhe shumë të tjera, çka bëtë JU? Asgjë. Heshtët!”.
Iseni theksoi se BDI për njëzet vjet ishin në pushtet, dhe se gjatë qeverisjes së tyre kanë ndodhur ngjarjet makabre, ku shumë prej rasteve janë lidhur me veprimet e policisë dhe të institucioneve të drejtësisë. Ai gjithashtu shtoi se sado që BDI mundohen t’i fshehin me gomë nga memoria kolektive e shqiptarëve, nuk do t’ia dalin sepse sic tha ai shqiptarët e mbajnë mend mirë. Ju jeni parti me shumë mëkate, fund e krye, deklaroi Iseni.
Zebushe Ramadani /SHENJA/